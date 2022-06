De datum voor de nieuwe Amazon Prime Day is bekend

Amazon heeft bekendgemaakt wanneer zijn volgende Prime Day is. Het doet daarbij een ‘black friday’tje’, want het is helemaal niet maar één dag. In tegenstelling tot black friday is het nu ook alweer niet een hele week, maar Amazon Prime Day is twee dagen dit jaar: 12 en 13 juli 2022.

Amazon Prime Day

Het is dus een heel lange dag bij Amazon, maar dat is niet gek. Vorig jaar bracht Amazon Prime Day een gigantisch bedrag in het laatje. Toen was het in juni en hoeveel er precies werd verdiend is onbekend, maar er werden 250 miljoen artikelen verkocht en dat is een record voor Prime Day. Nu worden het er vast niet 500 miljoen in twee dagen, maar het verkoopevenement weet mede dankzij zijn slimme timing in de zomer vaak goed te scoren.

In 2020 viel Prime Day in oktober, wat mede kwam door de uitbraak van het coronavirus. Prime Day is alleen voor mensen met een Amazon Prime-abonnement, dat je voor drie euro per maand kunt afsluiten. Hiervoor krijg je naast kortingen met verzendkosten en op producten ook toegang tot de streamingdienst Amazon Prime Video en zijn er perks op de het sociale gamestreamplatform Twitch.