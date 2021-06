​Amazon Prime Day: komt het er weer aan?

Hoe het ook zij, we kunnen op 21 en 22 juni weer klaar zitten voor het grote winkelfeest. Het is een soort Black Friday-achtige uitverkoop waarbij vooral de techgadgets in de aanbieding zijn, zoals speakers, oordopjes, televisies, games en wearables. Er is dan ook bijna net zoveel hype omheen, want mensen wachten er speciaal op om bijvoorbeeld cadeaus te kopen.

Meestal vindt Amazon Prime Day medio juli plaats, maar het retailplatform heeft mede door het coronavirus besloten om dit eerder te doen. Dat is relatief kort na de vorige Prime Day , die plaatsvond in oktober. Er wordt daardoor gedacht dat Amazon mogelijk naar twee Prime Days per jaar wil.

Het antwoord op die vraag is: Ja. Op 21 juni en 22 juni 2021 is de volgende Amazon Prime Day. Deze dag biedt speciaal aan Prime-leden extra kortingen, bovenop de normale acties voor Prime-leden. Het is echter niet alleen maar positief: deze dag met diepe kortingen is wel eens gepaard gegaan met stakingen.

Kleine bedrijven

Echter is er ook kritiek. Van klanten, die vaak de 'hond' zien die zegt dat er iets niet helemaal goed is gegaan. Hierdoor grijpen klanten vaak mis. Er is echter ook kritiek uit andere hoek. Zo hebben kleinere bedrijven moeite om het hoofd boven water te houden door deze koopdag. Amazon heeft echter toegezegd dat er ook miljoenen deals zijn van kleine tot middelgrote bedrijven. Amazon heeft zelfs toegezegd dat het meer dan 100 miljoen dollar investeert in kleine bedrijven tijdens Prime Day. Prime-leden krijgen in Amerika zelfs een kortingsbon van 10 dollar als ze tussen 7 en 20 juni 10 dollar spenderen bij kleine bedrijven. Die kortingsbon is dan geldig op Prime-day.

De cijfers liegen er in ieder geval niet om: Prime-day is enorm populair. Tijdens de laatste Amazon Prime Days wisten derde partijen die op het platform artikelen verkopen maar liefst 3,5 miljard dollar in het laatje te brengen. Er zijn ook al veel Prime-leden: meer dan 200 miljoen stuks.

Amazon Prime Day in Nederland

In Nederland is er ook Prime Day op 21 en 22 juni. Er doen ook Nederlandse merken mee, zoals Koeka, Superyoga en Boska. Enkele jaren geleden is Amazon ook in ons land neergestreken. Een Prime-abonnement kost 2,99 euro per maand, inclusief toegang tot streamingdienst Amazon Prime Video.





Beeldbron: macminer