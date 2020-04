​Gerucht: Amazon Prime Day vindt dit jaar plaats in augustus

Nu Amazon in Nederland is neergestreken en we toch veel thuis zitten, lijken die voordelen van Amazon Prime toch wel aantrekkelijk. Je krijgt er ineens een hele streamingdienst bij, oneindig veel online foto-opslag en dan is er ook nog gratis bezorging op een heleboel artikelen. Amazon heeft daarnaast Prime Day, een speciale uitverkoopdag waarop alleen Prime-abonnees welkom zijn. Echter vindt Amazon Prime Day dit jaar waarschijnlijk niet in juli maar in augustus plaats.



Amazon Prime Day

Amazon Prime Day is een jaarlijkse shopdag speciaal voor Prime-abonnees, die normaliter 36 uur duurt en vaak valt in juli. Amazon geeft dan, net als bij Black Friday, enorme kortingen op luxe televisies, smartphones, oordoppen en andere elektronica. Reuters schrijft dat Amazon het door het coronavirus waarschijnlijk gaat uitstellen naar augustus. Niet dat Amazon dat wil, maar het is genoodzaakt door de maatregelen om dat te doen, iets dat waarschijnlijk zal betekenen dat het bedrijf honderden miljoenen euro’s verliest omdat het dan naar schatting 5 miljoen overtollige toestellen moet gaan verkopen met nog meer korting.

Vorig jaar was Amazon Prime Day de meest succesvolle verkoopdag op Amazon ooit. Zelfs Black Friday en Cyber Monday 2018 tesamen konden daar niet tegenop. Er werden meer dan 175 miljoen (!) artikelen verkocht tijdens Amazon Prime Day 2019, dat vorig jaar werd gehouden op 15 en 16 juli. Hoewel het ‘slechts’ 48 uur duurde, werd er bij Amazon naar schatting een omzet gedraaid van 7 miljard euro. Het is voor Amazon niet alleen een goed evenement om meer spullen te verkopen: ook meer diensten. Potentiële klanten schrijven zich op die dagen graag in voor een gratis proefperiode Prime, en blijven dan vaak hangen.

Personeelstekort

Het is jammer dat we in Nederland straks Amazon Prime Day dus niet zullen meemaken zoals het normaal gaat. Aan de andere kant is het goed voor te stellen: het aantal bezorgbusjes in de straat groeit met de dag en webwinkels hebben moeite om aan de grote vraag naar vanalles te voldoen. Enerzijds is er personeelstekort, anderzijds is er onzekerheid over de portemonnee van de consument: blijft deze geld uitgeven? En vooral: geven we straks geld uit aan eerste levensbehoeften of gaan we juist wél meer geld spenderen aan een televisie als we wel de zomer binnen spenderen?

Kortom, de onzekerheden die bij veel mensen spelen, spelen ook bij Amazon. Je kunt het Prime-abonnement op dit moment bij wijze van introductie in Nederland voor 3 euro per maand afsluiten, waarvan de eerste maand gratis is. Daarmee heb je dus toegang tot Amazon Prime Video, waar enkele pareltjes van films en series op te vinden zijn. In ieder geval kun je je er goed mee vermaken tot straks die Amazon Prime Day echt aanbreekt.