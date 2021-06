Waarom het internet wil dat Jeff Bezos de Mona Lisa opeet

De tekst bij de petitie is simpel: “Niemand heeft de Mona Lisa gegeten en we hebben het gevoel dat Jeff Bezos moet opstaan en dit moet doen.” Kane Powell is de man achter deze tekst, die op zich klopt. De Mona Lisa heeft best wat meegemaakt: ze is gestolen en een boze Russin heeft ooit een theekopje naar d’r hoofd gegooid. Inderdaad heeft niemand haar ooit gegeten.

Natuurlijk is het begonnen met een grapje. Het zou gek genoeg wat luguber zijn om Bezos echt te dwingen een van de meest populaire, bijzondere schilderijen ter wereld op te eten. Het is nu echter een eigen leven gaan leven, waardoor de petitie een soort internetkunst is geworden. Al meer dan 10.000 mensen tekenden de petitie. Is hij meer dan 15.000, dan is het een van de meest ondertekende petities op Change.org.

Hij kan het betalen

Powell zegt erover tegen de New York Times: “Ik zat met mijn verloofde en twee vrienden in restaurant Applebee’s en we waren stevig aan het drinken. We hadden het erover dat Jeff Bezos destijds in het nieuws was en we dachten: wat als hij de Mona Lisa zou kopen en zou eten. Een superdom idee natuurlijk.” Hij wist zelfs niet meer dat hij de petitie had gemaakt, toen deze eerder deze week ineens veelvuldig werd ondertekend.

Toch is het niet per se een dom grapje, want Powell maakte bij het opstellen van de petitie wel degelijk een statement. Hij kiest natuurlijk niet zomaar Bezos, hij kiest Bezos omdat hij met een nettowaarde van meer dan 200 miljard dollar een van de rijksten ter wereld is. “Bezos heeft meer geld dan hij nodig heeft. Het zou gewoon grappig zijn als iemand met zoveel geld zoiets grappigs deed, gewoon omdat het kan. Gewoon voor entertainment.”

Kritiek op kunst

Tegelijkertijd kun je je ook afvragen of het een manier is om de gigantische bedragen die voor schilderijen worden betaald te bekritiseren. Immers wordt kunst vaak gezien als iets van de rijken, omdat zij de dure stukken kunnen betalen. Wie echter bepaalt wat kunst is en wat de waarde ervan is, dat is uiteindelijk ieder voor zich. Hierdoor is kunst toch meer een manier geworden om te pochen met je rijkdom, in plaats van iets van goede smaak.