Dit zijn de grootse AI-plannen van Disney

We wisten al dat Disney flink ging investeren in AI en dat het daar zelfs een grote afdeling voor opzette, maar nu wordt ook wat meer duidelijk wat de Mouse House met kunstmatige intelligentie wil. Het gaat ook flink uitbreiden, er staan allerlei vacatures voor AI-experts open.

Reuters laat weten dat AI voor Disney handig kan uitpakken om de hoge kosten die komen kijken bij het maken van films en series te verlagen. Een film maken is duur en loopt al snel in de tientallen, soms zelfs honderden miljoenen. Onder andere het verjongen van Harrison Ford in Indiana Jones and the Dial of Destiny is zo’n dure grap: dat kostte tot wel 300 miljoen dollar, terwijl AI hier al een verregaande rol in kan spelen. Nu heeft Disney al veel AI die erbij kan helpen, waaronder Medusa, waarmee het gezichten reconstrueert zonder motion capturing. Een techniek die onder andere in Marvel-films veelvuldig is gebruikt.

Eén van de plekken waar Disney het allemaal anders wil doen, dat is in de pretparken. AI kan voor nog meer magische interacties zorgen, zoals een Groot-robot die door het park stampt en gesprekjes aanknoopt met bezoekers. Disney heeft natuurlijk een lange historie van het maken van robots voor in hun parken, dus dat de Imagineers (zoals de makers heten) nu kijken naar AI om die robots wat extra’s te geven, dat is helemaal zo gek nog niet.

AI bij Disney

Het nieuws over de AI-plannen van Disney komt niet op het beste moment. De stakingen in Hollywood van acteurs en schrijvers duren nog steeds voort en onderhandelingen zijn tot nu toe onsuccesvol geweest. Een van de grote redenen voor de stakingen is AI en de angst van acteurs dat kunstmatige intelligentie hun banen overneemt is groot. Dat Disney daarbij ook nog werkt aan digitale mensen die je niet van echt kunt onderscheiden, voor in films, dat helpt niet. Disney zegt dat het puur is om de digitale effecten te verbeteren en niet om acteurs te vervangen.

Moeten we wennen aan AI-mensen? Waarschijnlijk wel. YouTuber Kwebbelkop heeft recent zichzelf tot een AI-figuurtje gemaakt en het is best bizar om zijn stream te kijken. Hij reageert en doet precies zo overdreven als een YouTuber doet, maar je weet dat het een ‘lege huls’ is, een computer. Niet iedereen vindt dat even aantrekkelijk, al zijn er alsnog veel mensen die dat niet zo’n probleem vinden. Aan AI-personages wennen zal een stuk makkelijker gaan als het er wat meer uitziet als een personage, zoals die Groot-robot. Die voelt veel echter, ook al is dat net zo’n robot aan de binnenkant.