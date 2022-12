Hoe Disney mensen nu jonger maakt in films - of veel ouder

Het is altijd gaaf om te zien als er in een film succesvol een heel goed lijkend kind is gecast om bijvoorbeeld in een flashback van het volwassen hoofdpersonage te gebruiken. Vroeger was dat altijd een grotere uitdaging, maar gelukkig kan nu mede door make-upartiesten een veel lijkender gezicht worden gemaakt. Straks zijn die make-upartiesten waarschijnlijk minder nodig.

De nieuwe techniek heeft meer te maken met kunstmatige intelligentie en wordt het Face Re-aging Network genoemd (FRAN). Die zorgt dat dat proces wat hierboven wordt beschreven het proces automatiseert het proces. Het is voor het eerst dat zoiets wordt gemaakt en toegepast. Disney heeft er hard en lang aan gewerkt. De onderzoekers genereerden duizenden voorbeelden van synthetisch verouderde gezichten van volwassenen om de technologie te leren hoe het te werkt moest gaan. Nu wordt dat op acteurs toegepast, waardoor ze zelfs als ze in beweging zijn er frame voor frame een veroudering of verjonging wordt toegepast. Ook als ze een gekke bek trekken.

Veroudering bij Disney

Het is interessante technologie, want het roept natuurlijk de vraag op in hoeverre dit een soort deepfake is. Aan de andere kant: zolang het een intern systeem is van Disney zelf, verwachten we niet dat veel anderen hier snel mee aan de haal gaan. Disney zal deze innovatieve technologie waarschijnlijk graag nog even voor zich willen houden.

In ieder geval zorgen de synthetisch gegenereerde beelden ervoor dat er allerlei etniciteiten, leeftijden en identiteiten worden gebruikt. En de kwaliteit is zo goed dat Disney het direct wil implementeren in een echte film of televisieserie. Wij zijn heel benieuwd, want op zich kan Disney het al heel goed met de oude methode. Denk bijvoorbeeld aan de Star Wars-films, die zelfs volledig computer gegenereerde acteurs bevatten.

Het is nog onbekend wat de eerste FRAN-film wordt en of we het verschil kunnen zien. We zijn benieuwd!