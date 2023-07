​Vrouwen raken het eerst hun baan kwijt door AI: en het meest

Will #AI steal your job? @WeAreTechWomen doesn’t think so - read why ⬇️ https://t.co/2HDhWZOAGW

AI zal vooral in de vakgebieden wetenschap, wiskunde, technologie en engineering een grote rol gaan spelen en veel hulp bieden, maar het doorgaans wat eenvoudigere werk kan straks waarschijnlijk bijna volledig door kunstmatige intelligentie worden gedaan. 30 procent van de gewerkte uren in de VS kunnen tegen 2030 worden vervuld door AI.

Vrouwen doen vaker banen in lagere lonen en daar zal AI als eerste invloed op hebben: administratief kantoorwerk en klantenservicewerkzaamheden bijvoorbeeld. Een schrale troost: het onderzoek is van toepassing op de Verenigde Staten. Al verwachten we niet dat dat in andere landen heel anders zal zijn.

De komst van AI

Mocht je dus een baan hebben op een klantenservice of iets administratiefs op kantoor, dan kan het de moeite waard zijn om nu alvast te gaan kijken naar ander werk. Iets wat misschien creatiever is, of meer fysiek, zoals een baan in de zorg of het onderwijs. Het is te hopen dat AI er uiteindelijk voor zorgt dat die vakken meer worden gewaardeerd en uitgevoerd, maar vooral dus ook financieel een betere beloning mogen verwachten dan nu. Als immers ander werk door AI wordt verricht, dan moet er geld over zijn, toch?

De komst van AI is niet het enige dat een gevaar is: ook worden er steeds vaker robots ingezet, waardoor ook een eenvoudig baan in bijvoorbeeld een fabriek al snel wordt vervangen door een robot die hetzelfde werk sneller, meer foutloos en goedkoper kan doen (op den duur). Maar goed, het zijn zeker niet alleen de lage lonenbanen die drastisch gaan veranderen door AI: elke baan zal volgens de onderzoekers op een bepaalde manier wijzigen door kunstmatige intelligentie. Logisch ook wel: bijna alle banen hebben met data en informatie te maken en daar is AI een ster in.