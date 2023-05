​Schattig en eng: 5 opvallende robots van dit moment

Er zijn nog weinig robots die in huishoudens te zien zijn, maar in bedrijven worden ze volop ingezet. Inpakrobots, inlaadrobots: er zijn in het bedrijfsleven veel toepassingen te bedenken voor robots. Voor in huis moeten ze nog iets vriendelijker en nuttiger worden. Er wordt flink ontwikkeld op robots: er zijn er al honderden. En recent is er een aantal vrij eigenaardige varianten bijgekomen. We noemen er vijf.



ABB IRB 8700: oftewel, een gigantisch oog

Dit is een robot die aandoenlijk is én creepy tegelijk. Het is namelijk een gigantisch oog dat zelfs naar je toe kan komen. Het is gemaakt door Dr. Madeline Gannon en het project heet Two Circles. De robot reageert op de beweging van mensen en dat is soms behoorlijk intimiderend.