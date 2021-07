​Kun jij sneller 5 kilometer rennen dan een robot?

We hebben robots al rare dingen zien doen: springen, salto’s, vallen en weer opstaan… Nu is er echter een exemplaar gemaakt dat houdt van hardlopen. Robot Cassie van Oregon State University heeft met één keer rennen alvast een record op haar naam staan. Ze heeft namelijk als eerste robot ter wereld een 5 kilometer hardlooprondje gerend. Daarmee is ze uiteraard meteen de snelste robot ooit die die afstand rennend aflegde.



Cassie hardlooprobot

De vraag is natuurlijk: ren jij je vijf kilometer sneller dan die robot? Cassie wist het te doen in 53 minuten. Een nette tijd, zeker als je weet dat ze dat deed op slechts één keer opladen. Niet alleen een geweldige prestatie van Cassie, maar ook van haar makers: het is voor het eerst dat Oregon State University’s afdeling Agility Robotics met een robot komt. Het werk aan de robot begon in 2017 en werd in 2019 afgerond, dus nu is het tijd voor Cassie om vooral flink te worden getest.

Dat wordt ze ook echt, want tijdens haar hardlooprondje kon ze weliswaar een geweldige tijd neerzetten op één keer laden: ze is wel twee keer gevallen. Het lullige is dat dat niet eens was omdat ze ergens tegenaan rende uit zichzelf, of zich verstapte: één keer raakte haar brein oververhit en de andere keer stuurde de menselijke bestuurder op afstand haar te snel door de bocht.