Bizar: Photoshop kan het onderwerp van je foto draaien in 3D

Deze week vond Adobe Max 2025 plaats en daarbij kregen we een inkijkje van wat er zoal naar Photoshop komt. Een van de meest bijzondere toevoegingen is dat je zelf kunt kiezen wat voor licht er in de foto schijnt of welke schaduw er dus juist verdwijnt, maar er is meer. Er is Project Turn Style.

Photoshops Project Turn Style

Het is nog een sneak preview, dus het zit niet morgen in Photoshop, maar er wordt wel door Adobe aan gewerkt: de optie om de compositie van je foto volledig om te gooien. Stel je hebt een foto van twee kinderen die Halloween vieren en met hun snoepzakken op een oprit lopen: ze lopen misschien richting de camera, maar wat als je wil dat ze juist richting de deur lopen, alsof ze daar gaan aanbellen en ‘trick or treat!’ gaan roepen. Dat kan. Photoshop kan op basis van het vaststaande beeld dat hij heeft namelijk zelf bedenken hoe het onderwerp in de foto er van andere kanten uitziet.

Je kunt dus een object, maar dus zelfs een persoon, in de foto laten omdraaien en Adobe bedenkt hoe dat er dan uit komt te zien. Hoe vouwt de jas, hoe zit het haar? Het is bizar om in de demo te zien hoe het werkt. Sowieso betekent het praktisch dat je elk beeld volledig naar je eigen hand kunt zetten. Je kunt immers het licht aanpassen zoals je wil, je kunt onderwerpen anders neerzetten: je kon natuurlijk met AI de achtergronden al veranderen: het wordt steeds moeilijker om te bedenken wat je niet met Photoshop kunt.