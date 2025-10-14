Google lanceert gratis AI Pro-abonnement voor Nederlandse studenten

Nederlandse studenten van 18 jaar en ouder kunnen één jaar gratis gebruikmaken van Google AI Pro. Het pakket biedt uitgebreidere AI-functies, minder beperkingen en 2 TB opslag in Google One. Doel: studenten sneller en slimmer laten studeren, zonder extra kosten. De actie loopt tot en met 9 december 2025.

Wat krijg je precies?

Gemini 2.5 Pro: toegang tot Google’s topmodel met een contextvenster van 1 miljoen tokens (≈ 1.500 pagina’s), ideaal voor grote papers en complexe projecten.

Deep Research: haalt automatisch info uit honderden betrouwbare webbronnen en zet die overzichtelijk voor je klaar; resultaten direct exporteren naar Google Documenten.

Veo 3 (videogen): tekst → korte video’s (8s) met audio.

Flow: genereert cinematografische clips, scènes en verhaallijnen voor langere video’s.

NotebookLM (uitgebreid): tot 5× meer audio- en video-overzichten, notitieboeken en bronnen per notitieboek; maak van je notities desnoods een podcast-samenvatting.

Gemini in Gmail, Documenten en Spreadsheets: schrijf, structureer en verbeter binnen je vertrouwde apps.

Google One Premium: 2 TB voor Drive, Gmail en Foto’s.

AI als leerpartner (niet alleen antwoorden)

Binnen Gemini helpt Guided Learning je stap-voor-stap door stof heen. Vast bij lineaire algebra? In plaats van alleen een uitkomst, krijg je de volledige redenering in hapklare stappen – precies wat je nodig hebt om de methode te snappen én toe te passen.

Voorwaarden & beschikbaarheid

Wie: studenten in Nederland van 18+.

Looptijd: 12 maanden gratis toegang, claimen kan tot 9 december 2025.

Gebruik: bedoeld voor studie- en onderzoekswerk; creatie-tools (Veo 3/Flow) zijn inbegrepen, plus 2 TB opslag.

Tip: Leg bij het claimen je studentstatus en Google-accountgegevens klaar. Controleer tijdens het activeren de looptijd en verlengopties zodat je na het gratis jaar niet onverwacht gaat betalen.