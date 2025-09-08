‘Google Gemini kan een risico zijn voor kinderen’

Het kan gevaarlijk zijn voor kinderen en tieners om Google Geminite gebruiken. Dat zegt een Amerikaanse non-profit genaamd Common Sense Media, terwijl Google juist stelt dat het rekening houdt met kinderen door zijn beleid.

Google Gemini en kinderen

Het neemt het Google kwalijk dat Gemini voor kinderen maar een paar extra veiligheidsfilters heeft vergeleken met de versie voor volwassenen. Het is dus eigenlijk hetzelfde, met een extra filter. Het stelt dat zoiets vanaf de fundering moet worden gemaakt voor kinderen, zodat veiligheid en de ontwikkeling van kinderen voorop staan.

Het is niet alleen maar muggenziften: de organisatie heeft het ook getest. Zo geeft Gemini kinderen gewoon informatie over seks, drugs en alcohol. Ook maakt de chatbot geen verschil tussen kinderen van een bepaalde fase: een kind van 6 krijgt dezelfde behandeling als een kind van 11. Google ontkent niet dat Gemini niet altijd het gewenste antwoord geeft: het is ook een disclaimer op het platform, dat AI nog experimenteel is en soms aanstootgevende dingen kan zeggen. Echter geeft het ook aan dat het niet zeker weet of de test van Common Sense wel echt is uitgevoerd met jongerenfuncties.