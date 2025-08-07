Google: AI Overviews zorgt juist voor waardevolle kliks

Ondanks onderzoeken die anders beweren, zegt Google dat AI Overviews geen invloed hebben op de kliks. In een blogpost zet het uiteen hoe het tot die conclusie komt.
Google ziet geen problemen, al is het jammer dat het er geen cijfers aan verbindt. Uit onderzoek bleek eerder dat 1 procent zou klikken op linkjes vanuit AI Overviews. Google gaf toen meteen al aan dat dat niet klopte, maar nu wijdt het er dus een heel blog aan. Logisch, want het is een serieuze zorg van veel mensen die een website runnen.
In het blog is te lezen: “Over het algemeen is het totale aantal organische klikken vanuit Google Zoeken naar websites jaar op jaar relatief stabiel gebleven. Bovendien is de gemiddelde kwaliteit van de klikken toegenomen en sturen we zelfs iets meer kwalitatief hoogwaardige klikken naar websites dan een jaar geleden. Deze gegevens staan in contrast met rapporten van derden die ten onrechte een dramatische daling van het totale verkeer suggereren, vaak op basis van gebrekkige methodologieën, geïsoleerde voorbeelden of veranderingen in het verkeer die plaatsvonden vóór de introductie van AI-functies in Search.”
Google deelt geen aantallen, dus het is moeilijk om te beoordelen hoe het nu precies zit, maar het suggereert dus dat de klikken niet anders zijn dan anders. Google zegt dat mensen juist meer vragen stellen omdat AI nu eenmaal meer soorten vragen kan beantwoorden. Ze zien volgens Google daardoor meer linkjes op de pagina dan ooit tevoren. Het ziet AI Overviews als een evolutie van bijvoorbeeld sportuitslagen die je ook meteen geserveerd krijgt als je erop zoekt.
Google zegt dat een AI-antwoord vaak de situatie schetst, en dat mensen vervolgens doorklikken om dieper in de materie te duiken. En als ze dat doen, dan zijn het waardevolle kliks waarbij ze echt een tijdje op die site blijven. Google zegt dus dat de onderzoeken op verkeerde gegevens gebaseerd zijn. Wel geeft het aan dat het klopt dat sommige sites minder verkeer krijgen, maar dat komt omdat het van het type site afhangt. “Mensen klikken ook vaker op webcontent die hen helpt meer te leren, zoals een diepgaande recensie, een originele post, een uniek perspectief of een doordachte analyse vanuit het perspectief van de eerste persoon.”
Kortom, wil je met je website succesvol gebruikmaken van AI Overviews, dan moet je zorgen dat je met leerzame content op de proppen komt. Ook is dat perspectief van een expert belangrijk, zoals we eerder al aanstipten in artikelen over E.A.A.T. Verder zegt Google dat het zich juist heel erg bekommert over de werking van het internet. “We hanteren een unieke aanpak bij het ontwikkelen van onze AI-ervaringen: ze zijn ontworpen om het web te benadrukken. Met andere woorden, het gaat niet om het web of AI – het gaat om beide. We hebben onze modellen getraind om het web grondig te begrijpen en te weten wanneer en hoe ze naar de meest relevante sites moeten linken.“