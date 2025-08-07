Google: AI Overviews zorgt juist voor waardevolle kliks

Ondanks onderzoeken die anders beweren, zegt Google dat AI Overviews geen invloed hebben op de kliks. In een blogpost zet het uiteen hoe het tot die conclusie komt.

AI Overviews

Google ziet geen problemen, al is het jammer dat het er geen cijfers aan verbindt. Uit onderzoek bleek eerder dat 1 procent zou klikken op linkjes vanuit AI Overviews. Google gaf toen meteen al aan dat dat niet klopte, maar nu wijdt het er dus een heel blog aan. Logisch, want het is een serieuze zorg van veel mensen die een website runnen.

In het blog is te lezen: “Over het algemeen is het totale aantal organische klikken vanuit Google Zoeken naar websites jaar op jaar relatief stabiel gebleven. Bovendien is de gemiddelde kwaliteit van de klikken toegenomen en sturen we zelfs iets meer kwalitatief hoogwaardige klikken naar websites dan een jaar geleden. Deze gegevens staan in contrast met rapporten van derden die ten onrechte een dramatische daling van het totale verkeer suggereren, vaak op basis van gebrekkige methodologieën, geïsoleerde voorbeelden of veranderingen in het verkeer die plaatsvonden vóór de introductie van AI-functies in Search.”