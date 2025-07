Studie bewijst dat mensen niet doorklikken na AI Overviews

Internetbedrijven in protest

AI Overviews hebben een immens grote invloed op het internet en het is maar de vraag of dat wenselijk is. Verschillende uitgevers hebben de EU al aangeschreven over de impact die AI Overviews hebben en dit onderzoek onderschrijft dat. Ook het grote internetbedrijf Cloudflare is bezig met maatregelen tegen het opgenomen worden in AI Overviews, al is het tegelijkertijd de vraag of je dat moet doen als je een site hebt. Als jouw site niet wordt gescraped door de AI-bots van Google, dan komt hij dus niet meer voor in de AI Overviews, maar dan natuurlijk wel de content van je concurrent. Zo weten nog minder mensen je te vinden. Ook zijn sites bang dat ze dan ook niet meer zo goed naar voren komen in de gewone zoekresultaten.

Grote onrust dus, en dit onderzoek bewijst dat dat niet zomaar is. Er werden 900 Amerikanen in het onderzoek gevraagd om Google te gebruiken en het verschil is groot. Maar 1 procent van de gebruikers klikken op linkjes vanuit AI Overviews. 26 procent van de zoekopdrachten met AI Overviews zijn ook meteen het einde van de gebruiker op Google Zoeken. De onderzoekers stellen bovendien: “Slechts 8% van de gebruikers klikt op een link op een pagina met AI-overzichten, tegenover 15% bij traditionele zoekresultaten, een daling van bijna 50%.”