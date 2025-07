Cloudflare wil Google AI Overviews tegenhouden door AI-crawlers te bannen

DNS- en netwerktechnologiebedrijf Cloudflare heeft Google gevraagd of het zijn crawlers kan aanpassen. Iets wat heel grote invloed zou kunnen hebben op hoe websites worden ‘gezien’ door de zoekmachine van Google. Cloudflare vraagt het omdat er steeds meer AI in Google-producten komt te zitten.

Google’s crawlers

Om deze situatie te begrijpen is het goed om de basics van de Google zoekmachine door te nemen. Een crawler is ook wel een spider of een bot. Het is software die Google inzet om de content van websites te begrijpen en te kunnen indexeren. Het kijkt naar elke pagina van een website en bepaalt dan: is dit iets wat waardevolle informatie bevat of niet? De crawlers schijnen maar een x aantal pagina’s te accepteren.

Tot nu toe werkte dat prima: websites leerden ongeveer wat die crawlers van Google graag zagen en zo konden ze beïnvloeden hoe hoog hun ranking was in de zoekmachine dankzij search engine optimization. Soms veranderde het wel wat, wat Google graag zag, maar daar werd dan snel weer op geanticipeerd. Nu zijn we echter beland in een nieuw tijdperk. Zoals we vanmorgen al beschreven, GEO en EEAT. En dat is waar de schoen van Cloudflare wringt.