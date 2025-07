Waarom je straks meer prijsvergelijkers in de zoekmachine van Google ziet

Google is van plan om de prijzen van prijsvergelijkers direct te tonen in de zoekresultaten van de zoekmachine. Dat doet het in antwoord op de Digital Markets Act in de EU, die bedoeld is om de macht van techbedrijven in te perken en consumenten beter te informeren. Het nieuws komt niet van Google, maar via bronnen tegen Bloomberg.

Prijsvergelijkers in Google Zoeken

Als je op dit moment een product zoekt op Google, dan krijg je een directe link te zien naar webwinkels. Dat is niet zo gek, want daar betalen die webwinkels flink voor. Straks gaat dat veranderen, want dan komen er eerst resultaten van prijsvergelijkers in beeld. Hierdoor heb je als consument straks minder kans dat je te veel voor iets betaalt, omdat je waarschijnlijk meteen een lagere prijs in beeld ziet. Dat betekent dat de webwinkels dus iets meer naar beneden worden geschoven.

Google zou de meest relevante prijsvergelijker eerst tonen, dus dat is niet per se de goedkoopste prijs. Wel kun je het kader laten uitklappen zodat er meer details duidelijk worden, wat in dit geval betekent dat je meer prijsvergelijkers te zien krijgt. Een prijsvergelijker kan van Google zelf zijn, zoals Google Vluchten als je naar een trip met het vliegtuig zoekt. Daarnaast kunnen het Booking- en Trivago-achtige sites zijn van derden.