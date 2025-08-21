Google Discover is niet langer AI-vrij: dit is wat AI erin doet

Google zoeken heeft zijn AI Overviews, maar Google Discover heeft nu ook een AI-toevoeging. Het gaat om een samenvatting van het nieuws. Het idee is dat deze samenvattingen zorgen voor een bredere input over hetzelfde onderwerp, zodat er meerdere artikelen over hetzelfde worden geraadpleegd en samengevat voor een breder plaatje.
Er zijn een paar manieren waarop mensen op je website kunnen komen: ze gaan direct naar je website omdat ze de url op je visitekaartje of je Instagram zien staan, ze komen je tegen in een zoekmachine als Google of via ChatGPT als bron, of ze zijn op een artikel van je gestuit in Google Discover, de nieuwsfeed waarin Google websites en onderwerpen voorbij laat komen waar je vaker mee bezig bent.
Google Discover is op Android-telefoons vaak te vinden door gewoon naar rechts te swipen op het homescherm, maar het wordt mogelijk ook toegevoegd aan de zoekmachine van Google in de browser. In ieder geval is het een goede manier om geprikkeld te worden om interessante artikelen te lezen waarin de vraag die wordt gesteld in de kop ook daadwerkelijk wordt beantwoord. Het zijn vaak artikelen met een wat overdreven kop, maar meestal zit er wel iets achter wat meer is dan slechts opvulling.
Google wil er graag iets extra’s aan toevoegen door juist het onderwerp dat in het artikel aan bod komt wat breder te trekken. Het zoekt straks bij meerdere bronnen hetzelfde nieuws op en maakt een soort samenvatting van al die artikelen bij elkaar. Dat voelt wel een beetje vreemd: het idee van Discover is juist heel erg dat je uitklikt en naar die sites gaat, maar als je al een samenvatting krijgt van het artikel, dan is dat minder aantrekkelijk om te doen.
Bovendien betekent het ook veel voor websites die artikelen maken: een kop als ‘Deze smartphone kan een heel bijzonder trucje’ wordt een stuk minder interessant als mensen van Google de samenvatting er meteen bijkrijgen: dan staat er al meteen dat dat de iPhone 16 is of de Google Pixel 9, bij wijze van spreken. Mensen hoeven niet meer naar het artikel te klikken voor een antwoord, want Google serveert het al.
De samenvattingen van Discover waren al eerder voor een kleine groep mensen zichtbaar, maar nu komt het naar de stabiele versie van Google. Dat betekent dat meer mensen het gaan zien. Wij zien het nog niet in onze Discover, en het is afwachten of de bredere uitrol vooral in de Verenigde Staten is of ook elders, maar een ding is zeker: het komt eraan, net zoals we AI Overviews inmiddels ook al enige tijd hebben in ons land.