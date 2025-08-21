Google Discover is niet langer AI-vrij: dit is wat AI erin doet

Google zoeken heeft zijn AI Overviews, maar Google Discover heeft nu ook een AI-toevoeging. Het gaat om een samenvatting van het nieuws. Het idee is dat deze samenvattingen zorgen voor een bredere input over hetzelfde onderwerp, zodat er meerdere artikelen over hetzelfde worden geraadpleegd en samengevat voor een breder plaatje.

AI in Google Discover

Er zijn een paar manieren waarop mensen op je website kunnen komen: ze gaan direct naar je website omdat ze de url op je visitekaartje of je Instagram zien staan, ze komen je tegen in een zoekmachine als Google of via ChatGPT als bron, of ze zijn op een artikel van je gestuit in Google Discover, de nieuwsfeed waarin Google websites en onderwerpen voorbij laat komen waar je vaker mee bezig bent.

Google Discover is op Android-telefoons vaak te vinden door gewoon naar rechts te swipen op het homescherm, maar het wordt mogelijk ook toegevoegd aan de zoekmachine van Google in de browser. In ieder geval is het een goede manier om geprikkeld te worden om interessante artikelen te lezen waarin de vraag die wordt gesteld in de kop ook daadwerkelijk wordt beantwoord. Het zijn vaak artikelen met een wat overdreven kop, maar meestal zit er wel iets achter wat meer is dan slechts opvulling.