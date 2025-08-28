Van SEO naar GEO: hoe merken zichtbaar blijven in een AI-gedreven wereld

SEO is al ruim 20 jaar de basis van elke digitale marketingstrategie. De afgelopen jaren is het echter steeds uitdagender geworden om op betrouwbare wijze organisch verkeer te genereren. Uit onderzoek uit 2024 blijkt dat maar liefst 58,5% van de Amerikaanse en 59,7% van de Europese zoekopdrachten eindigden in ‘Zero-Click Searches’ (zoekopdrachten waarbij gebruikers geen enkel zoekresultaat aanklikken).

Waarom die afname in organische traffic? Deels is het te verklaren door het feit dat SERPs vaak bomvol advertenties en snippets staan die organische kliks tegenwerken. Maar een groeiende ‘bedreiging’ voor klassieke SEO is AI. Het afgelopen jaar hebben AI-modellen zoals ChatGPT en Gemini de manier waarop consumenten online zoeken volledig veranderd. Zo is volgens het voornoemde onderzoek het gebruik van ChatGPT om vragen te beantwoorden met 37% gestegen, terwijl het gebruik van zoekmachines juist met 11% is afgenomen. Deze AI-platformen geven gebruikers de mogelijkheid om complexe vragen te stellen in een conversatiestijl en bouwen voort op eerdere interacties. Nu Google’s AI Overviews in veel landen de bovenkant van SERPs overheersen , wordt het tijd dat marketeers niet alleen gaan optimaliseren voor zoekmachines, maar ook voor taalmodellen. Geen Search Engine Optimalisation, maar Generative Engine Optimisation (GEO).

Waarom GEO cruciaal is voor merken

GEO is de manier waarop je als merk zichtbaar blijft in een wereld die steeds meer door AI wordt gedreven. Het draait erom content en webpagina’s op maat te maken om de zichtbaarheid in AI-gegenereerde zoekopdrachten te vergroten. Waarom is dit belangrijk? Wanneer iemand in een AI-tool vraagt om een productaanbeveling of advies, wordt jouw merk alleen genoemd als het deel uitmaakt van de kennisbasis van het model. In tegenstelling tot traditionele zoekmachines maken AI-tools gebruik van grote taalmodellen (LLMs), die deep learning toepassen om menselijke taal te genereren. Effectieve GEO zorgt ervoor dat content toegankelijk en aantrekkelijk is voor deze systemen.

GEO kun je zien als de evolutie van SEO. Waar traditionele SEO zich richt op zoekwoorden en backlinks, draait GEO om het ontwikkelen van content die door taalmodellen kan worden gevonden, begrepen en gedeeld met gebruikers die op zoek zijn naar antwoorden. In plaats van simpelweg de juiste trefwoorden te gebruiken, gaat het bij GEO om het creëren van waardevolle en relevante content die de interactie met AI-systemen optimaliseert en zo de zichtbaarheid van je merk vergroot.

Het belang voor de moderne marketeer

Generatieve AI heeft de manier waarop we online informatie vinden aanzienlijk veranderd. In plaats van dat we eindeloos door tientallen links en productaanbevelingen scrollen, krijgen we dankzij AI nu direct gerichte antwoorden en samenvattingen. Die antwoorden genereert het AI-model op basis van enorme datasets – en de truc is om jouw content daarin mee te laten nemen.

Stel je voor dat een consument een AI-model vraagt wat de beste speakers zijn voor het opzetten van een thuisstudio. Het model antwoordt met een lijst met merken, op basis van zijn trainingsdata. Als jouw merk daarin niet is meegenomen, kom je ook niet als suggestie naar voren. Dit is waar GEO om de hoek komt kijken. Door AI-modellen bewust te maken van je merk, kom je beter naar voren in AI-gegenereerde antwoorden.

Best practices voor marketeers

Voor de moderne marketeer is GEO meer dan een trend. Het is een manier om ervoor te zorgen dat je merk vindbaar, herkenbaar en relevant is. Effectieve GEO heeft twee aspecten: merkperceptie (wat zeggen mensen online over je bedrijf) en share of voice (hoe vaak wordt je online genoemd vergeleken met je concurrenten).

Blijf actief op social media: consistente aanwezigheid op forums is een goede manier om je AI-zichtbaarheid te verbeteren, aangezien dit waardevolle trainingsdata is voor LLM’s. Regelmatige website updates: je website is een primaire bron voor AI-modellen. Houd deze daarom actueel met relevante content die inspeelt op actuele klantbehoeften. Denk bijvoorbeeld aan blogs om snel op marktontwikkelingen in te spelen. Technische website-optimalisatie: zorg dat je website goed crawlbaar is en zorg voor een goede sitesnelheid, zodat AI-crawlers de inhoud van je site beter kunnen begrijpen. Gebruik natuurlijke taal: zorg ervoor dat je een gesprekstoon hanteert in je content – dezelfde taal die LLM’s ‘spreken’. Vermijd complexe taal om het toegankelijker te maken voor AI-modellen. Ontwikkel een FAQ-sectie: FAQ’s zijn waardevolle input voor AI-modellen omdat ze directe antwoorden bieden op veelgestelde vragen. Begin met de belangrijkste vragen van je klanten en breid je FAQ-sectie in de loop der tijd uit. Richt je op reviews: positieve reviews zijn cruciaal voor zowel AI-modellen als potentiële klanten. Zeker als het om gestructureerde en bekende bronnen gaat zoals Google en Yelp. Optimaliseer op YouTube: Met name in Gemini en de AI-overzichten in Google Search worden YouTube-resultaten vaak getoond. Door je kanaal te optimaliseren volgens best practices, vergroot je de kans dat je je eigen merk hier terugziet. Aandacht voor branded search: Je kunt de zichtbaarheid van je merknaam vergroten met onder meer merkgerichte campagnes. Wanneer je hiermee niet alleen bekendheid, maar ook vertrouwen kunt opbouwen, is dit een sterke indicator van waardevolle content voor AI searches.

Een blik vooruit: de toekomst van GEO

AI search is nog volop in ontwikkeling en er is nog genoeg onzekerheid over hoe deze technologie zich zal ontwikkelen. Optimalisatie voor AI is momenteel ook nog complex en onzeker. Bedenk bijvoorbeeld dat dezelfde AI-vraag tot erg verschillende antwoorden kan leiden.

Je kunt dan denken dat optimalisatie voor AI onbegonnen werk is. Maar het is wel goed om te realiseren dat er nog volop technologische doorontwikkeling is. Hoewel er nu nog weinig duidelijkheid is over de richting waarin AI search zich zal ontwikkelen, zal zich dat de komende jaren steeds meer uitkristalliseren. Dat betekent ook dat NU het moment is om te experimenteren en AI ‘in de vingers te krijgen’. Want als er in marketing inmiddels iets duidelijk is, is het wel dat de innovators en early adopters het vrijwel altijd winnen van de afwachters.

Blijf dus uitproberen, blijf optimaliseren op basis van voortschrijdend inzicht. En blijf trends in AI-ontwikkeling goed volgen. Probeer bij te houden hoe de manier verandert waarop AI-modellen data verwerken en teruggeven aan gebruikers – net zoals we in het SEO-vak de Google-algoritmes proberen te duiden. Want als je een beetje snapt hoe modellen worden bijgewerkt, verfijnd en afgestemd, is het des te makkelijker om jouw merk meer zichtbaarheid te geven in AI searches.