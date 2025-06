Ben jij nog zichtbaar in Google of besta je al niet meer in de AI overviews?

Welkom in een compleet nieuw online tijdperk. De zomer van 2025 wordt er een die we niet snel meer zullen vergeten. Voor velen is het een nachtmerrie, omdat de regels van zichtbaarheid compleet worden herschreven terwijl jij nog probeert bij te blijven. Google, inmiddels decennialang ieders favoriete zoekmachine, verandert onder je ogen in een allesbepalende antwoordmachine.

Wat we nu zien met de komst van AI Overviews is geen update; het is een aardverschuiving. Het is de resetknop van Google, want alles wat je dacht te begrijpen over zichtbaarheid ligt nu aan diggelen. Een fundamentele breuk met hoe Google altijd heeft gewerkt.

AI Overviews zijn geland

Sinds de komst van Google schrijf ik erover. Ik heb lang met ze samengewerkt en alle updates en veranderingen in het zoekalgoritme wel voorbij zien komen. De Panda-update in 2011 die sites met lage kwaliteit content (content farms, keyword stuffing) degradeerde naar de spelonken van het internet. Maar ook Penguin in 2012 – noem deze maar de linkpolitie – een jaar later gevolgd door Hummingbird, waarbij Google leerde ‘begrijpen’ wat je bedoelt in plaats van exact te matchen op zoekwoorden. Het was de opmars van semantisch zoeken en natuurlijke taalverwerking. Eigenlijk had je toen al het gevoel: ooit komt er een dag dat Google het roer omgooit.

En dan hebben we ook nog BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) in 2019 en Bard. Soms wel eens met elkaar verward, maar de eerste ging over een taalmodel dat Google intern gebruikte in de zoekmachine. Het was het tweede onzichtbare signaal. Daarna kwam in 2023 Bard (inmiddels Gemini), een AI-tool voor gebruikers, maar zeker geen core search-ranking systeem. Je wist toen al dat Google zich zorgen begon te maken over ChatGPT. Het antwoord is er inmiddels en heet AI Overviews.

Chaos

Inmiddels is het 2025. Weer een update, maar dan zonder naam. Waarschijnlijk was het plan om hem CHAOS te noemen, maar dat schrikt af. De werkelijkheid is niet bepaald subtiel te noemen. Google doet precies dat waarvan je hoopte dat het nooit zou gebeuren: ze nemen jouw content, herkauwen die met kunstmatige intelligentie en presenteren het als een kant-en-klaar antwoord zónder dat iemand nog op je site hoeft te komen. Jouw zorgvuldig opgebouwde autoriteit, je SEO-investeringen, je contentstrategie – zeg maar bye-bye en wie weet tot ooit. Niets is meer zeker, alles staat letterlijk op losse schroeven.

De grote vraag is: waarom? Of is het: waardoor? Het antwoord wisten we eigenlijk al heel lang. Omdat ChatGPT de wereld verandert. Omdat AI ineens niet alleen een tool is, maar inmiddels ook een bron. En omdat Google, onder druk van kunstmatige intelligentie en concurrentie, nu volledig inzet op AI. Je content wordt gelezen, geïnterpreteerd en beoordeeld door modellen die de mens overslaan. Wat resteert, is een AI-generieke samenvatting van het internet zoals wij dat kennen, waarbij slechts een paar gelukkigen een linkje krijgen. Heel soms – en alleen als je een beetje mazzel hebt.

Het hele zoekmodel ligt aan diggelen

Waar Google ooit vragen beantwoordde door gebruikers naar jouw pagina te sturen, is het nu zelf het eindstation. Dat betekent de geboorte van een nieuw fenomeen: de zogeheten zero-click searches. Als gebruiker krijg je een helder antwoord, direct in de zoekresultaten, zonder door te klikken. Jouw traffic verdampt. Je bent misschien wel de bron, maar de credits zijn echt voor de machine. Google bedankt je — zonder je te bedanken.

En dat is nog maar het begin

Inmiddels verschijnen AI Overviews spontaan bovenaan de zoekresultaten en nemen ze steeds vaker de volledige visuele ruimte van je scherm in. Het uiterlijk is al evenmin voorspelbaar: soms zie je bronnen, soms ook niet. Soms met jouw naam, soms alleen met jouw ideeën. Google test zijn model live, en met miljarden waarnemingen schieten ze met scherp. De uitkomst is dat wat Google beschouwt als het beste resultaat. Ze willen de bron van alles zijn — en ChatGPT het nakijken geven.

Er komt zelfs een extraatje: een AI-modus waarin je als gebruiker standaard alleen nog maar samenvattingen te zien krijgt in plaats van websites. Jij bent dan letterlijk buiten beeld.

E-E-A-T en Your Money or Your Life

Misschien is er ergens nog een sprankje hoop — een kans. Want tegenover de complete chaos moeten er ook kansen liggen. De manier waarop je als merk of ondernemer zichtbaar bent, is fundamenteel veranderd. Google kijkt allang niet meer alleen naar zoekwoorden en backlinks. Inmiddels hanteert het vier nieuwe maatstaven. E-E-A-T — Experience, Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness — is de ultieme kern geworden van online geloofwaardigheid.

Het betekent dat zoekwoorden alleen niet meer dezelfde impact hebben als voorheen. Je E-E-A-T-score zou weleens de belangrijkste rankingfactor kunnen zijn, al zwijgt Google daar in alle talen over.

Dat Google klaar is met klassieke SEO, lijkt wel duidelijk. Binnen het E-E-A-T-programma maakt Google bovendien onderscheid in gevoelige categorieën, die het aanduidt als YMYL (Your Money or Your Life). Denk hierbij aan onderwerpen zoals gezondheid, financiën en veiligheid. Hiervoor gelden extreem strenge eisen. Heb je geen bewezen autoriteit? Dan is het klaar. Je verdwijnt — of erger: je wordt overschreven door AI.