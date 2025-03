Dit is hoe AI Mode werkt in de zoekmachine van Google

AI Mode

De AI Mode heeft een eigen tabblad binnen Google Zoeken en hiermee kun je losse AI-gegenereerde samenvattingen krijgen uit de gewone zoekresultaten zoals je die gewend bent van Google Zoeken. De modus kan zowel gebruikt worden met een tekstprompt als een afbeelding die je uploadt. Nieuwsgierig hoe die nieuwe AI-mogelijkheid van Google er in het echt uitziet? Dat kan, want AndroidAuthority heeft een video gekregen waarin dit wordt getoond. Hierin is precies te zien hoe zo’n AI Mode-zoekopdracht in zijn werk gaat (zie bovenstaande).

Het kan een groot verschil gaan maken voor de zoekmachine van Google, al is het wel prettig dat het in ieder geval in een apart gedeelte komt te staan. Immers weten we uit ervaring dat kunstmatige intelligentie de neiging heeft om af en toe met onzin te komen: dat is nu eenmaal moeilijk te voorkomen. Bovendien is Google Zoeken door de jaren heen toch een steeds drukkere bedoening geworden, waardoor wat meer aparte ruimte voor AI wat meer overzicht biedt.