Waarom je vanaf nu pagina’s Google EEAT-ready moet maken

Het internet is niet meer hetzelfde. Vroeger moest je zorgen dat je pagina SEO geschreven was: geoptimaliseerd voor de zoekmachine. En met zoekmachine bedoelen we natuurlijk maar een ding: Google. Inmiddels is dat landschap mede door kunstmatige intelligentie volledig veranderd en heeft EEAT zijn intrede gedaan. Dit is wat het is en vooral: hoe je kunt zorgen dat de pagina’s van je website EEAT zijn.

EEAT

EEAT staat voor Experience, Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness. In het Nederlands zou het dus Ervaring, Expertise, Autoriteit en Betrouwbaarheid zijn. Het heeft alles te maken met hoe Google je ziet en staat beschreven in de Quality Raters Guidelines. En niet alleen Google. Hoewel EEAT wel echt iets is van Google, neemt ChatGPT dit soort principes ook serieus, het verhoogt immers de kwaliteit van je content en daar is ook ChatGPT naar op zoek.

De EEAT van Google is een kwestie van balans: je wil niet te veel op een van die pijlers leunen: je wil ze allemaal evenzeer inzetten. Dat betekent dat als je een website hebt, je daar het beste ook pagina’s op zet waarop je kennis deelt over je onderwerp. Stel je voor dat je een nagelstudio hebt. Dan kun je leuk je Instagram-feed laten uitlezen op je site en er tekst opzetten over waar je te vinden bent, hoe mensen kunnen boeken en wat je openingstijden zijn, maar het zou goed zijn om ook te werken aan de EEAT-factoren.