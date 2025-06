Je kunt straks gesprekken voeren met de Google-zoekmachine

We zijn zo gewend om te typen naar de Google-zoekmachine, dat het bij sommigen niet eens bekend is dat je je zoekopdracht ook via spraak kunt doen. Dat gaat binnenkort verder, want dan staat Google je toe om via AI Mode een hele conversatie met zijn zoekmachine aan te gaan.

Het is 2025 en we zoeken niet meer alleen maar op het internet door op een oude 486 iets in te tikken op een veel te grof toetsenbord. Soms is het gek om terug te denken aan de begindagen van Google. Niet alleen in hoe de zoekmachine is veranderd, maar ook hoe groot en machtig het bedrijf zelf is geworden. Nu wordt het steeds groter in AI en knoopt het steeds meer AI-mogelijkheden aan zijn bestaande platforms.

Google AI Mode

Dat zien we bijvoorbeeld met AI Mode, dat we eerder al beschreven als een soort AI Overviews, maar dan meer doordrongen van kunstmatige intelligentie. Nu wordt daar een volgende stap ingezet, want AI Mode wordt voorzien van Search Live. Veel Engelse termen, maar uiteindelijk betekent het dat je een gesprek kunt aanknopen met de zoekmachine van Google.