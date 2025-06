Dit is het verschil tussen AI Mode en AI Overviews van Google

Google is steeds meer aan het toevoegen aan Google Zoeken om op die manier te zorgen dat het de concurrentie voor blijft. Concurrentie is allang niet meer Duck Duck Go of Bing: het is TikTok, het is ChatGPT. Vooral die laatste is de laatste tijd enorm opkomend als het gaat om zoekopdrachten. Er komen echter in een korte tijd zoveel nieuwe mogelijkheden aan bij Google, dat je af en toe niet meer weet wat je nu precies kunt verwachten. Zeker AI Mode en AI Overviews hebben veel overeenkomsten: waar zit dan het verschil?

AI Overviews en AI Mode

Eerder schreven we al over AI Overviews dat het een nieuwe functie is die als volgt werkt: je zoekt iets op Google. Het moet niet te feitelijk zijn, zoals ‘Hoe hoog is Everest’, maar het mag een iets diepere vraag zijn, zoals: ‘Wat heb je nodig om Mount Everest te beklimmen?’ Je ziet dan niet alleen de zoekresultaten zoals je die altijd zag: een kleine snippit en daaronder de link van de website waarop meer informatie te zien is. Je ziet dat AI iets boven die zoekresultaten genereert.

Het is een tekst. Zo staat er: “Om Mount Everest te beklimmen, heb je een combinatie van fysieke, mentale, financiële en logistieke voorbereiding nodig. Dit omvat:“ Daarna volgt een opsomming met achter elk item een klein linktekentje waarmee je naar de website kunt gaan waar Google de informatie vandaan haalt. Zo staan er diverse linkjes in, die verder niet benoemen welke website het is: pas als je erop klinkt zie je waar Google zijn informatie vandaan haalt: bijvoorbeeld deze site.