Google AI Overviews komen om je eerder bij de info te brengen

Google heeft zijn AI Overviews al vele maanden geleden uitgebracht in de Verenigde Staten, maar in Nederland kregen we ze nog niet te zien. Dat gaat nu veranderen. Google brengt AI Overviews namelijk naar Europa. Maar, nog niet naar Nederland.

AI Overviews

Google heeft het ontwikkeld om te zorgen dat je eerder bij het antwoord komt waar je naar zoekt via de zoekmachine. Het zijn een soort snackbare stukjes informatie in tabelvorm weergegeven zodat je in een keer veel meer weet. Je kunt discussiëren of het echt AI genoemd mag worden, want het is eigenlijk een manier waarop Google op andere sites kijkt naar het antwoord en deze vervolgens meteen weergeeft in de zoekresultaten. Maar goed, Google noemt het AI omdat het Google’s systemen zijn die generatieve antwoorden maken.

Er is ook veel kritiek op AI Overviews, met name door media en mensen die de informatie hebben geschreven die Google vervolgens gebruikt in zijn antwoord. Immers hebben mensen niet echt een reden om nog door te klikken, tenzij ze uiteraard meer willen weten. Maar we weten allemaal dat als je de vraag maar goed genoeg stelt op Google Zoeken, dan krijg je als het goed is meteen het antwoord op je vraag. Heel handig, maar de sites die in eerste instantie het werk hebben verricht, krijgen de kliks dan niet meer.