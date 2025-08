Waarom Reddit inderdaad een goede zoekmachine kan zijn

Reddit heeft heel veel gebruikersdata

Sowieso heeft Reddit iets waar Google ook al jaren enorm blij van wordt: zeeën aan gebruikersdata. Het heeft mede daardoor waardevolle deals kunnen sluiten met OpenAI en Google (dat overigens op zijn beurt ook wel eens iets steelt van Reddit). Maar het kan het natuurlijk ook heel goed gebruiken om zelf zijn diensten te verbeteren en uit te breiden. CEO Steve Huffman heeft al gezegd dat het daar echt een kans ziet, omdat bezoekers daar ook daadwerkelijk naar op zoek lijken te zijn. Wekelijks heeft de zoekfunctie van Reddit meer dan 70 miljoen actieve unieke gebruikers, van de in totaal 416 miljoen wekelijks actieve gebruikers.

Hij zei: “Elke week komen honderden miljoenen mensen naar Reddit komen op zoek naar advies, en we zetten een groter deel van die intentie om in actieve gebruikers van Reddit’s eigen zoekfunctie.” De zoekfunctie heet Reddit Answers en werkt via AI. In december is hij gelanceerd en die kent 6 miljoen wekelijkse gebruikers. Wel zal het moeten kijken welke invloed het heeft: als het hierdoor bijvoorbeeld minder verkeer via Google heeft, is het dan wel wenselijk? En hoe gaat het de zoekresultaten laten zien op een manier die aantrekkelijker is dan op Google?

In ieder geval heeft het 20 jaar oude internetbedrijf veel mogelijkheden met de hoeveelheden verkeer die het krijgt. Normaliter zouden we zeggen: eens zien of deze schoonmaker niet beter bij zijn leest kan blijven, maar de data liegt er niet om, en data komt Reddit in ieder geval niet tekort. Een goed startpunt voor een zoekmachine dus.