Deze 4 nieuwe mogelijkheden komen naar Google AI Mode

Canvas

Canvas is weer heel iets anders. Daarbij gaat het erom dat je bijvoorbeeld een studieplan moet maken voor een tentamen, en dat AI Mode dan zorgt dat er een Canvas wordt aangemaakt waar het dan helpt met het opstellen van zo’n plan waarin informatie in meerdere sessies wordt gezet. Het wordt in een los paneel gezet zodat je dit kunt gebruiken naast een ander venster.

PDF

Het voordeel is dat AI Mode straks ook PDF’jes begrijpt, dUs je kunt die insturen en daar dan vervolgens vragen over stellen. Ook handig als je voor je werk een PDF moet lezen en je eigenlijk net zo goed aan AI Mode iets kunt vragen, al blijft het met AI opletten dat je niks online plaatst wat eigenlijk niet openbaar mag worden gemaakt.

Google Lens

Ja, we hadden Google Lens al gehad bij het kopje Search Live, maar er is meer. AI Mode wordt aan Google Lens toegevoegd in Chrome. Klik op de Chrome-adresbalk en je ziet staan ‘Vraag Google over deze pagina’. Je kunt een specifiek deel van de pagina selecteren en de AI kan je er dan meer over vertellen.

AI Mode is op dit moment alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, maar we verwachten dat Google het vrij snel verder zal uitrollen.