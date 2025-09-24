De Google-zoekmachine wil dat je tegen hem praat

Google komt met een nieuwe mogelijkheid, namelijk om met je stem te zoeken. Nu kon je wel je zoekopdracht inspreken, maar het idee is nu dat je naar de zoekmachine van Google gaat en vervolgens een soort gesprekje aangaat. Het heet Search Live en je kunt er niet alleen je stem, maar ook je camera bij gebruiken.
Het is een enorme innovatie voor de zoekmachine van Google, maar tegelijkertijd is het ook weinig verrassend. Google heeft Gemini Live immers al een paar maanden geleden geintroduceerd en hierbij kun je in de Gemini-app met je telefoon het beeld van je camera delen en met je stem vragen stellen. Loop je bijvoorbeeld in het bos en zie je een hertje, dan kun je dat aan Gemini laten zien en vragen stellen over de populatie herten in Nederland. Of je kunt een outfit op je bed leggen, die laten zien en vragen of dit wel een geschikte combinatie is, rekening houdend met het weer die dag.
Search Live is nog niet in Nederland uit, maar wel in de Verenigde Staten. Je kunt een gesprek aangaan met de AI-assistent binnen Google en Search Live geeft je dan real-time antwoord, maar komt ook met relevante linkjes vanaf het web. Mocht het eenmaal in Nederland arriveren, dan kun je het herkennen aan een knop onder de zoekbalk die Live heet, maar herkenbaar is aan een knop met drie lijntjs en een sterretje erboven. Zodra je erop tikt kun je je vraag stellen en kun je je camera naar iets laten kijken waar je een vraag over hebt.
Dat kan bijvoorbeeld ook als je een smarthome-apparaat instelt en vast zit: zoals je in het onderstaande voorbeeld van Google ziet. Je kunt ook in de Google Lens-app zo’n zelfde knop vinden, want daar wordt Search Live ook aan toegevoegd. Je kunt het ook gebruiken om bijvoorbeeld ingredienten te laten zien en te vragen of Google er een lekker recept voor weet. De keuze is reuze, al is het even wennen dat zoiets bestaat. We zijn zo gewend om gewoon in tekst te zoeken, dat het een omslag is om dit soort nieuwe zoekmethoden te gebruiken.
Google verandert dit jaar ontzettend veel aan zijn zoekmachine. Hoewel de basis er nog steeds is, heeft het onder andere AI Mode en AI Overviews toegevoegd, waarmee het veel sneller antwoorden kan geven op de vragen die gesteld worden. Antwoorden die van andere websites worden gehaald en door de AI worden geinterpreteerd. Wel wordt er vaak gelinkt naar die websites, al geven veel uitgevers aan dat ze een enorme terugloop zien in het verkeer naar hun websites.
In ieder geval lijkt het er dus niet op dat uitgevers op die manier last zullen hebben van Search Live, al geeft dat mogelijk wel antwoorden op vragen die ook op hun websites te vinden zijn. Het voelt waarschijnlijk toch net even anders, omdat het niet zo tekst-heavy is.