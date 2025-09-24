De Google-zoekmachine wil dat je tegen hem praat

Google komt met een nieuwe mogelijkheid, namelijk om met je stem te zoeken. Nu kon je wel je zoekopdracht inspreken, maar het idee is nu dat je naar de zoekmachine van Google gaat en vervolgens een soort gesprekje aangaat. Het heet Search Live en je kunt er niet alleen je stem, maar ook je camera bij gebruiken.

Geen Gemini Live, maar Search Live

Het is een enorme innovatie voor de zoekmachine van Google, maar tegelijkertijd is het ook weinig verrassend. Google heeft Gemini Live immers al een paar maanden geleden geintroduceerd en hierbij kun je in de Gemini-app met je telefoon het beeld van je camera delen en met je stem vragen stellen. Loop je bijvoorbeeld in het bos en zie je een hertje, dan kun je dat aan Gemini laten zien en vragen stellen over de populatie herten in Nederland. Of je kunt een outfit op je bed leggen, die laten zien en vragen of dit wel een geschikte combinatie is, rekening houdend met het weer die dag.

Search Live is nog niet in Nederland uit, maar wel in de Verenigde Staten. Je kunt een gesprek aangaan met de AI-assistent binnen Google en Search Live geeft je dan real-time antwoord, maar komt ook met relevante linkjes vanaf het web. Mocht het eenmaal in Nederland arriveren, dan kun je het herkennen aan een knop onder de zoekbalk die Live heet, maar herkenbaar is aan een knop met drie lijntjs en een sterretje erboven. Zodra je erop tikt kun je je vraag stellen en kun je je camera naar iets laten kijken waar je een vraag over hebt.