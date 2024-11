Google Lens krijgt flinke AI-updates: video’s maken en zoeken met je stem

Google heeft een reeks indrukwekkende updates aangekondigd voor Google Lens, waarmee de tool nog veelzijdiger wordt. Lens, dat al bekend staat om zijn visuele zoekfunctionaliteiten, krijgt nu een flinke boost door de integratie met AI. Deze updates zijn nu beschikbaar in Search Labs voor mobiele apparaten.

Wat zijn de nieuwe functies?

1. Video’s maken met Google Lens

Je kunt nu direct vanuit Lens korte video’s maken. Dit is niet zomaar een camera-update: de video’s kunnen worden gebruikt voor geavanceerde zoekopdrachten. Lens analyseert de beelden en biedt relevante informatie over objecten, locaties of teksten die in de video worden getoond. Denk bijvoorbeeld aan het identificeren van een plant in een natuuromgeving of het opzoeken van informatie over een historisch monument.

2. Stemgestuurde zoekopdrachten

Een andere belangrijke verbetering is de mogelijkheid om spraakcommando’s te gebruiken tijdens het gebruik van Lens. Stel je voor dat je een foto maakt van een menukaart in een vreemde taal en vervolgens zegt: “Vertaal dit naar het Nederlands.” Lens voert dit nu niet alleen sneller uit, maar geeft ook suggesties, zoals nabijgelegen restaurants met soortgelijke gerechten.

3. AI-overzichten in zoekresultaten

Na een visuele of stemgestuurde zoekopdracht presenteert Lens een overzicht bovenaan de resultatenpagina. Dit overzicht geeft de meest relevante informatie over je zoekopdracht, inclusief links naar nuttige websites of verdere suggesties voor gerelateerde onderwerpen.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Stel, je staat in een winkel en ziet een paar schoenen dat je aanspreekt. Met de nieuwe video-optie kun je een kort filmpje van de schoenen maken, waarna Lens je niet alleen vertelt waar je ze kunt kopen, maar ook reviews en alternatieven toont. Als je ondertussen een vraag hebt, zoals “Zijn deze schoenen waterdicht?”, kun je dat simpelweg inspreken. Lens combineert dan visuele herkenning met spraakgestuurde AI om een zo compleet mogelijk antwoord te geven.

Wat betekent dit voor gebruikers?

Deze updates maken Google Lens nog meer een onmisbare assistent in het dagelijks leven. De toevoeging van video’s en stem maakt het platform intuïtiever en toegankelijker. Of je nu een toerist bent die een onbekend gebouw wil herkennen, een student die complexe formules probeert te begrijpen, of simpelweg iemand die snel een product wil vinden, Lens heeft nu nog meer te bieden.

Wat brengt de toekomst?

Google blijft investeren in AI en machine learning, en Lens is een perfect voorbeeld van hoe technologie steeds slimmer wordt. Met deze updates maakt Google een grote stap naar een meer geïntegreerde en intuïtieve manier van zoeken. Verwacht in de toekomst nog meer functies, zoals verbeterde AR (augmented reality)-opties en nog geavanceerdere AI-analyses.

Met deze verbeteringen in Google Lens bewijst Google opnieuw dat het voorop blijft lopen in zoektechnologie. Probeer de updates zelf via Search Labs (op mobiel).