Google Web Guide: Nieuwe AI-interface of gewoon weer chaos in een net jasje?

Google Web Guides complexiteit onder het mom van overzichtelijkheid

In plaats van een traditionele lijst met de bekende blauwe linkjes, krijg je nu een reeks gecategoriseerde secties: eentje over de basics van je onderwerp, een andere met veel gestelde vragen, een blokje voor producten en zoals het lijkt ook een een sectie met opinies en analyses. Het klinkt logisch als je het zit in te tikken, maar het is ook typisch Google vandaag, meer complexiteit onder het mom van overzichtelijkheid. Alles lijkt simpeler totdat je doorhebt dat je nog steeds moet zoeken, alleen nu binnen de zoekresultaten zelf. (zie ook het voorbeeld verder op in de tekst)

Onder de motorkap verandert er volgens Google opvallend weinig. De selectie van welke content wáár terechtkomt, gebeurt nog altijd volgens het bekende E-E-A-T-principe wat staat voor expertise, ervaring, autoriteit en betrouwbaarheid. Pas daarna gaat de aangepaste Gemini ermee aan de haal om het in een visueel strakker jasje te steken. AI lijkt hier dus geen vervanger te zijn van content maar een vormgever ervan.

Web Guides lijken ruimte te creëren voor meer zichtbaarheid

Toch voelt dit nieuwe experiment als veel meer dan alleen weer een nieuwe interface. Het lijkt opnieuw te schuiven met de machtsverhoudingen in Google’s zoekresultaten. Waar we bij AI-overviews ons vooral nog zorgen maakten vanwege het verdringen van originele content en Google antwoorden geeft in plaats van resultaten, lijkt Web Guide juist weer meer ruimte te creëren voor meer zichtbaarheid voor blogs en nieuwswebsites. Of dat structureel zo blijft, valt niet te zeggen maar het geeft wel een glimp van een scenario waarin AI geen filter is, maar een gids. Als voorbeeld:

Stel, je zoekt naar ‘nieuwe elektrische fiets kopen’. Voorheen kreeg je een lijst met reviewsites, webshops en waarschijnlijk de ANWB. Nu krijg je mogelijk een blok ‘Basiskennis’, een blok ‘Koopgidsen’, een blok ‘Producten’ en een blok ‘Meningen’. Voordat je bij de link bent die je zoekt, moet je eerst de door AI gemaakte categorieën van Google interpreteren. De zoektocht is hiermee verschoven.

De grote vraag blijft natuurlijk of dit nu een stap vooruit is of gewoon weer een nieuwe laag ruis, vermomd als innovatie? Want hoe meer Google met AI de zoekervaring wil verbeteren, hoe verder het nu soms afdwaalt van waar mensen eigenlijk Google voor wisten te gebruiken, een snel, duidelijk, betrouwbaar antwoord op hun vraag waarbij ze zelf de bron mochten bepalen. Geen AI-spelshow, geen visuele trucs maar gewoon alleen zoekresultaten.

Moeten we nu opnieuw aan de bak of toch niet?

Moeten we nu als een gek onze content gaan herstructureren? Nee, en al zeker niet halsoverkop, dat is niet langer te doen maar het signaal is wel duidelijk. Google lijkt content te belonen die niet slechts één vraag beantwoordt, maar fungeert als een complete themapagina. De kunst wordt nog meer om diepgaande, nog steeds leesbare artikelen te schrijven die van nature al zijn opgedeeld in logische blokken die ook Google’s AI probeert te creëren.

De logische iinvulling van die blokken is dat content een onderwerp van alle kanten belicht (de basis, een analyse, de producten en de overal terugkomende (FAQ) veelgestelde vragen ) blijkbaar meer kans maakt om in de verschillende blokken te verschijnen. We moeten dus niet alleen scherp blijven, maar ook blijven anticiperen op de gids die Google klaarblijkelijke morgen wil zijn. Eén ding is voor mij 100% zeker, zolang Google blijft verbouwen en testen, is je enige strategie om zelf de architect te blijven van je eigen (zo compleet mogelijke) informatie.