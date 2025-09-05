Nano Banana is de nieuwe ster van Google: zo gebruik je het

Google heeft het imposante Nano Banana slechts een week geleden aangekondigd en nu heeft het er al voor gezorgd dat de Gemini-app meer dan 10 miljoen nieuwe gebruikers heeft. Nano Banana is een grappige naam voor wat eigenlijk Gemini 2.5 Flash Image heet. Dit is waarom het zo populair is.

Nano Banana gebruiken in Gemini

Nano Banana laat je een foto van jezelf uploaden waarbij je dan kunt vragen om het in een bepaalde setting te zetten. Dat zie je bijvoorbeeld met de auto boven dit artikel: die stond uiteraard niet in een roze hemel met eenhoorns. Wil je Nano Banana ook gebruiken, dan kan dat. Je hebt er geen duur AI-abonnement bij Google voor nodig, je kunt het gewoon gebruiken als je de Gemini-app download (iets wat dus blijkbaar veel mensen hebben gedaan sinds deze innovatie is gearriveerd).

Dit zijn de stappen die je vervolgens neemt: