Nano Banana is de nieuwe ster van Google: zo gebruik je het

Google heeft het imposante Nano Banana slechts een week geleden aangekondigd en nu heeft het er al voor gezorgd dat de Gemini-app meer dan 10 miljoen nieuwe gebruikers heeft. Nano Banana is een grappige naam voor wat eigenlijk Gemini 2.5 Flash Image heet. Dit is waarom het zo populair is.
Nano Banana laat je een foto van jezelf uploaden waarbij je dan kunt vragen om het in een bepaalde setting te zetten. Dat zie je bijvoorbeeld met de auto boven dit artikel: die stond uiteraard niet in een roze hemel met eenhoorns. Wil je Nano Banana ook gebruiken, dan kan dat. Je hebt er geen duur AI-abonnement bij Google voor nodig, je kunt het gewoon gebruiken als je de Gemini-app download (iets wat dus blijkbaar veel mensen hebben gedaan sinds deze innovatie is gearriveerd).
Dit zijn de stappen die je vervolgens neemt:
Je kunt er erg gave dingen mee doen, zoals je partner alvast in een achtbaan neerzetten als je hem of haar een dagje Walibi cadeau wil doen, of als je bij een bedrijf maakt dat een tof product maakt, er een soort sportheld van maken door het op een winnaarsblok te laten zetten alsof het een winnende Formule 1-coureur is.
Er zijn inmiddels al meer dan 200 miljoen afbeeldingen gemaakt met Nano Banana en dat heeft de Gemini-app een grote boost gegeven. Er kan meer met de Gemini-app, zo kun je het vragen stellen over je agenda of mail, doordat er synchronisatie kan plaatsvinden tussen Gemini en die Google-apps. Ook kun je via chatten alles vragen, of Live gebruiken om via de camera van je telefoon bijvoorbeeld een vis in beeld te brengen en te vragen waar deze vissoort leeft. Heb je wel een wat duurder abonnement op Gemini, dan kun je bovendien met Veo 3 video’s laten genereren door de AI. Met audio overview kun je documenten in een soort podcast veranderen om de soms taaie stof zo makkelijker in je te kunnen opnemen.