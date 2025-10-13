8 gekke community’s Reddit om je dag beter te maken

Heb je een rotdag, of wil je gewoon extra vrolijk worden? Wat de reden ook is, Reddit is een plek waar je van alles en nog wat vandaan kunt halen. Een van de beste dingen is de grote hoeveelheid rare subreddits die er op de wereld bestaan. Met deze 8 community’s kun je je dag (nog) beter maken.
Op AnimalsBeingBros zie je precies wat je denkt: het zijn dieren en ze zijn bevriend. Honden die met koeien dartelen, een zen-moment met een spinnende kat die met een schaap chillt: na het zien van deze subreddit voelt je hart een beetje warmer.
Niet alleen dieren kunnen elkaar helpen: in KindVoice zie je hoe mensen dat voor elkaar doen. Zo noemt iemand dat hij zijn voormalig collega tegenkwam in het park en dat hij daar best ontstemd om was, met een mooi verhaal van hoe het gesprek liep. Een mooi verhaal waardoor je weer even met je beide benen op de grond wordt gezet, waarop anderen weer reageren met bemoedigende woorden en herkenbaarheid. Soms wordt het vrij dark, maar uiteindelijk is het idee dat mensen even wat vriendelijks kunnen lezen op een situatie die ze schetsen.
Soms is het internet gewoon heel satisfying en dat geldt ook voor deze groep: BuyItForLife. Hier laten mensen zien hoe lang ze al met bepaalde gebruiksvoorwerpen doen. Een slooptool van Stanley die nog van iemands vader is geweest, of een SponsBob-beke waar iemand al vijftien jaar mee doet: het voelt heerlijk om te zien hoe lang sommige mensen met dingen doen. Meteen een goed moment om te bedenken wat jouw oudste gebruiksvoorwerp is.
Dit is misschien wel onze favoriete subreddit. MadeMeSmile is gewoon alles waar je vrolijk van wordt. Een man die een hele Disney-trailer heeft gemaakt om zijn vriendin ten huwelijk te vragen, van leraren die Naruto-rennend de school uitgaan zodra de bel gaat, maar ook lieve appberichten van vaders tot honden die gebarentaal leren. Heel heilzaam, zoals het internet zou zeggen.
Heerlijke beelden die je ogen strelen. Een kat die in een keer een soort cirkeltje van zichzelf maakt, een precieze kleurscheiding, een tiny house dat wordt gebouwd: Oddlysatisfying is heerlijk om naar te kijken, omdat alles er zo perfect uitziet.
Vriendelijkheid is geen voor wat hoort wat, het is juist iets wat je zomaar kan bieden, zonder dat iemand er meteen confetti om moet gooien. In deze subreddit wordt er toch nog applaus geleverd, want RandomActsofKindness is de plek waar je al die mooie vriendelijkheid kunt verzamelen.
Het wereldnieuws is niet altijd zo positief, en dan missen we Jan de Hoop weer een beetje extra, die altijd met raar dierennieuws en andere ‘vrolijke’ berichtgeving op de proppen kwam. Deze subreddit genaamd UpliftingNews is er nu om je positief nieuws te brengen, wanneer je maar wil.
Soms hebben we even de kennis niet paraat en dan popt er ineens een domme vraag in ons naar boven. Je kunt beter even deze subreddit bevragen, want dan weet je dat je het juiste antwoord krijgt, zonder dat je familie/vrienden/colega’s erbij komen kijken. Of, als er geen antwoord is, dat je vraag zo dom misschien toch niet was. Dank NoStupidQuestions.