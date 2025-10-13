AI-plaatjesmaker Nano Banana komt naar AI Mode en Lens

Google’s populaire AI-afbeeldingengenerator Nano Banana wordt uitgebreid. Waar je het nu gebruikt binnen Gemini, daar komt het binnenkort ook naar AI Mode en Lens. AI Mode is sinds kort ook in Nederland beschikbaar en heet AI-modus. Lens is al veel langer beschikbaar in ons land.

Nano Banana naar AI Mode

We hebben al eerder voorbeelden gegeven van de grappige dingen die je kunt doen met Nano Banana. Aangezien Google zijn software de laatste tijd steeds meer doordringt met AI is het geen vreemde keuze dat Nano Banana daarin wordt meegenomen. Wel is het nog steeds relatief afgebakend, zodat je wel in de gaten hebt dat je kunstmatige intelligentie gebruikt. Althans, vooral waar het gaat om het gebruik: het is makkelijk om afbeeldingsinformatie en watermerken te omzeilen binnen de AI-afbeeldingengenerator.

Nano Banana gaat het achterliggende model van Nano Banana nu dus ook in zijn AI-modus en Lens integreren. Het gaat om Gemini 2.5 Flash Image dat te vinden is door op het plusje te drukken in de AI-modus. Je kunt het binnen Lens vinden als je rechts in je scherm kijkt. Het is dus niet heel prominent meteen met allerlei toeters en bellen gearriveerd: het wordt toegevoegd en je kunt het zelf gaan gebruiken.