AI-plaatjesmaker Nano Banana komt naar AI Mode en Lens

Google’s populaire AI-afbeeldingengenerator Nano Banana wordt uitgebreid. Waar je het nu gebruikt binnen Gemini, daar komt het binnenkort ook naar AI Mode en Lens. AI Mode is sinds kort ook in Nederland beschikbaar en heet AI-modus. Lens is al veel langer beschikbaar in ons land.
We hebben al eerder voorbeelden gegeven van de grappige dingen die je kunt doen met Nano Banana. Aangezien Google zijn software de laatste tijd steeds meer doordringt met AI is het geen vreemde keuze dat Nano Banana daarin wordt meegenomen. Wel is het nog steeds relatief afgebakend, zodat je wel in de gaten hebt dat je kunstmatige intelligentie gebruikt. Althans, vooral waar het gaat om het gebruik: het is makkelijk om afbeeldingsinformatie en watermerken te omzeilen binnen de AI-afbeeldingengenerator.
Nano Banana gaat het achterliggende model van Nano Banana nu dus ook in zijn AI-modus en Lens integreren. Het gaat om Gemini 2.5 Flash Image dat te vinden is door op het plusje te drukken in de AI-modus. Je kunt het binnen Lens vinden als je rechts in je scherm kijkt. Het is dus niet heel prominent meteen met allerlei toeters en bellen gearriveerd: het wordt toegevoegd en je kunt het zelf gaan gebruiken.
Vervolgens kun je een afbeelding uit de galerij pakken, met je camera snel een foto maken of meteen een heel nieuwe afbeelding creëren, volledig bestaande uit AI. Kies je de laatste optie dan kun je dus alles vragen wat je maar wil, maar ook als je een afbeelding uploadt kun je allerlei vragen stellen waardoor je het onderwerp van de foto kunt laten uitknippen en in een heel andere omgeving kunt plaatsen. Is hij klaar, dan kun je de afbeelding downloaden en delen, waarbij er rechtsonderin een watermerk van Gemini verschijnt als bewijs dat het een met AI gegenereerd plaatje is.
We weten nog niet helemaal wat de toegevoegde waarde van Nano Banana is in Lens: het lijkt erop dat Google niet alleen wil dat je vraagt om informatie, maar dat je dus ook kunt vragen om afbeeldingen te genereren. Opvallend, want Lens draait juist vooral om de echte wereld, waar Nano Banana juist volop van de fantasiewereld is. Wel kun je heel snel een foto die je net maakt met AI laten bewerken door de toevoeging aan Lens, dus wellicht is het vooral een snelheidskwestie.
Op dit moment lijkt het in eerste instantie alleen live te zijn in de Verenigde Staten, dus wanneer het naar de rest van de wereld komt, is afwachten.