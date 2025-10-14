Zoeken in Slack wordt eindelijk beter door AI-Slackbot

Slack is een van de handigste online tools om in samen te werken en dat komt onder andere door de Slackbot. Hoewel het niet in alle gevallen de beste hulp is, als je hem goed instelt kun je er heel veel uithalen. Binnenkort nog meer, want Slack voegt er allerlei AI-mogelijkheden aan toe.
Slackbot krijgt een upgrade waardoor hij niet alleen herinneringen kan sturen en je erop kan wijzen dat je bijvoorbeeld een linkje plaatst naar een Google Sheet en dat hij dat handiger kan weergeven, hij kan straks ook hele plannen uitvoeren precies zoals jij dat wilt. Je stelt het namelijk van tevoren zelf in. AI kan natuurlijk razendsnel informatie verwerken en dat gaat de Slackbot straks ook doen.
Hij kan bijvoorbeeld heel snel door al je berichten heen gaan en je vertellen wat je zoal hebt gemist, of een specifiek stukje informatie geven waar je naar op zoek bent. Soms weet je dat je het met bijvoorbeeld een collega ergens over hebt gehad en dan wil je dat terugzoeken, maar kun je het niet helemaal lekker vinden: de AI moet je daarbij gaan helpen.
Maar er zijn meer dingen die de Slackbot straks kan. Hij kan bijvoorbeeld uit verschillende Slack-kanalen tegelijk informatie voor je opsnorren en bij elkaar vegen op een manier die net even wat beter is dan de huidige zoekfunctie. Je kunt straks aan de zoekfunctie zelfs vragen: ‘Kun je mij het document laten zien dat Chanina deelde in de laatste meeting?’ en ook daadwerkelijk het juiste antwoord krijgen.
De huidige zoekfunctie op Slack laat ook wel te wensen over. Het is vrij lastig om een bericht te vinden, tenzij het onderwerp er een is waar je niet zo vaak over praat. Praat je nooit over een camembert, dan is dat woord snel gevonden, omdat het een vrij unieke term is. Maar praat je veel over kaas, dan kun je wel op kaas zoeken, maar dan krijg je veel te veel antwoorden. Er is dus zeker wel ruimte voor verbetering. Daarnaast weten we dat Slack door een hele berg mensen wordt gebruikt en dat je er ook weer niet te snel te veel in moet willen veranderen: voor veel organisaties is Slack een belangrijke levensader van de organisatie.
AI kan een heel positief verschil maken. Niet alleen in de zoekfunctie, maar bijvoorbeeld ook in wat je moet doen die dag. Je kunt vragen wat de laatste updates zijn binnen een bepaald project of wat je prioriteiten zijn voor die dag. Het hangt er natuurlijk wel vanaf hoe je Slack gebruikt, want er zijn ook mensen die het meer als een chatprogramma gebruiken dan als een serieus kanaal om projectmatig in te werken. Immers heeft Slack ook nog allerlei Canvas-mogelijkheden waardoor je tabellen, planningen en meer kunt toevoegen. Uiteindelijk moet de AI je ook gaan helpen om bijvoorbeeld social media-campagnes te bedenken op basis van je projectinformatie.
Mochten bedrijven niks van (externe) AI moeten hebben, dan kunnen ze de AI-variant van de Slackbot ook uitschakelen. Je kunt het als individu in een Slack-workspace van werk niet uitschakelen. Binnen Slacks moederbedrijf Salesforce wordt het al een geruime tijd gebruikt, dus het is al getest, maar nu wordt er ook met andere organisaties getest. Eind dit jaar moet de vernieuwde Slackbot verschijnen.