Zoeken in Slack wordt eindelijk beter door AI-Slackbot

Slack is een van de handigste online tools om in samen te werken en dat komt onder andere door de Slackbot. Hoewel het niet in alle gevallen de beste hulp is, als je hem goed instelt kun je er heel veel uithalen. Binnenkort nog meer, want Slack voegt er allerlei AI-mogelijkheden aan toe.

Slackbot wordt slimmer

Slackbot krijgt een upgrade waardoor hij niet alleen herinneringen kan sturen en je erop kan wijzen dat je bijvoorbeeld een linkje plaatst naar een Google Sheet en dat hij dat handiger kan weergeven, hij kan straks ook hele plannen uitvoeren precies zoals jij dat wilt. Je stelt het namelijk van tevoren zelf in. AI kan natuurlijk razendsnel informatie verwerken en dat gaat de Slackbot straks ook doen.

Hij kan bijvoorbeeld heel snel door al je berichten heen gaan en je vertellen wat je zoal hebt gemist, of een specifiek stukje informatie geven waar je naar op zoek bent. Soms weet je dat je het met bijvoorbeeld een collega ergens over hebt gehad en dan wil je dat terugzoeken, maar kun je het niet helemaal lekker vinden: de AI moet je daarbij gaan helpen.

Maar er zijn meer dingen die de Slackbot straks kan. Hij kan bijvoorbeeld uit verschillende Slack-kanalen tegelijk informatie voor je opsnorren en bij elkaar vegen op een manier die net even wat beter is dan de huidige zoekfunctie. Je kunt straks aan de zoekfunctie zelfs vragen: ‘Kun je mij het document laten zien dat Chanina deelde in de laatste meeting?’ en ook daadwerkelijk het juiste antwoord krijgen.