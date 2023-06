​10 tips om Slack beter te gebruiken

Slack is een samenwerkingstool die is gemaakt om productief aan projecten te werken, of überhaupt hybride te werken en goed contact te houden. Handig, maar er kan veel meer mee dan veel mensen denken. Met deze 10 tips kun je Slack veel beter gebruiken.



1. Schrijf één bericht, niet tien

Dit is een moeilijke, want we zijn met chatten nu eenmaal gewend om alles in korte zinnetjes te zeggen, in plaats van één spraakwaterval in één bericht, maar houd er rekening mee dat mensen bliepjes krijgen bij elk berichtje dat je plaatst. Zorg dus dat je wat meer info in één bericht verpakt om je boodschap luid, duidelijk en vooral niet-irritant over te brengen.

2. Gebruik de @ om duidelijk te maken tegen wie je praat

Wil je binnen een kanaal graag aan iemand iets vragen, zet er dan een apenstaartje bij. Gebruik je @gchannel, dan wordt zelfs het hele kanaal op de hoogte gesteld van jouw bericht. Wees spaarzaam met deze functie, want iedereen krijgt een bericht. Echt iedereen in dat kanaal, ongeacht wat hun status is.