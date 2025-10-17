Pinterest introduceert AI-filter dat niet helemaal werkt

Pinterest is de plek waar je leuke, mooie of grappige plaatjes kunt verzamelen. Maar die plaatjes zijn steeds vaker met AI gemaakt. Reden voor het platform om met een filter te komen waarmee je afbeeldingen met kunstmatige intelligentie kunt weghalen uit je resultaten. Maar, dat schijnt niet helemaal te werken.

Pinterest

Pinterest heeft het moeilijk met AI. In mei kwam er al een label waarop je kon zien dat het platform iets met AI heeft aangepast, maar in de maanden daarna heeft het zijn tool om AI-beeld te herkennen verbeterd, zegt het. Ook zijn de labels nu duidelijker zichtbaar gemaakt, waardoor je eerder ziet dat de afbeelding niet volledig door mensen is gemaakt.

Pinterest komt met de optie om GenAI-afbeeldingen al dan niet toe te staan. Dat kan met schuifjes per categorie: kunst, architectuur, beauty, kinderkleding, entertainment, gezondheid, interieur, mannenkleding, sport en meer. Je kunt er hiermee voor zorgen dat je juist wel of zo min mogelijk met AI-gegenereerde beelden te zien krijgt. Het kan echter geen volledig AI-vrije ervaring bieden. Het werkt namelijk alleen op een select aantal Pins.