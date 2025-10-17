Pinterest introduceert AI-filter dat niet helemaal werkt

Pinterest is de plek waar je leuke, mooie of grappige plaatjes kunt verzamelen. Maar die plaatjes zijn steeds vaker met AI gemaakt. Reden voor het platform om met een filter te komen waarmee je afbeeldingen met kunstmatige intelligentie kunt weghalen uit je resultaten. Maar, dat schijnt niet helemaal te werken.
Pinterest heeft het moeilijk met AI. In mei kwam er al een label waarop je kon zien dat het platform iets met AI heeft aangepast, maar in de maanden daarna heeft het zijn tool om AI-beeld te herkennen verbeterd, zegt het. Ook zijn de labels nu duidelijker zichtbaar gemaakt, waardoor je eerder ziet dat de afbeelding niet volledig door mensen is gemaakt.
Pinterest komt met de optie om GenAI-afbeeldingen al dan niet toe te staan. Dat kan met schuifjes per categorie: kunst, architectuur, beauty, kinderkleding, entertainment, gezondheid, interieur, mannenkleding, sport en meer. Je kunt er hiermee voor zorgen dat je juist wel of zo min mogelijk met AI-gegenereerde beelden te zien krijgt. Het kan echter geen volledig AI-vrije ervaring bieden. Het werkt namelijk alleen op een select aantal Pins.
Je kunt deze functie om te zorgen dat je meer of minder AI ziet vinden in de instellingen onder ‘verfijn je aanbevelingen’ bij GenAI. GenAI betekent gegenereerde AI, dus AI die zelf afbeeldingen en video’s maakt. Het is nu beschikbaar voor Pinterest-gebruikers met Android en PC, maar over een paar weken komt het ook naar iPhone-gebruikers.
Er schijnen in Nederland enorm veel mensen te zijn die Pinterest gebruiken: zo’n 4,5 miljoen mensen, waaronder voornamelijk vrouwen van tussen de 25 en 55 jaar. Veel bedrijven vinden het een interessant platform, omdat de koopintentie er heel hoog is. Mensen scharrelen er bijvoorbeeld inspiratie bij elkaar voor hun bruiloft, of het feest van een vriend die 50 jaar wordt. Ook halen mensen er recepten vandaan of zoeken ze er naar sneakers, lipstick of andere artikelen.
Op een plek waar mensen volop zoeken naar beeld, is het niet zo vreemd dat AI daar ook in sluipt. Het wordt knap lastig om alle AI-afbeeldingen, of afbeeldingen bewerkt met AI, eruit te vissen, maar het is wel goed dat Pinterest er tenminste meer focus op legt. Mocht je er als bedrijf op aanwezig zijn, houdt er dan rekening mee dat je er goed aan doet om minder AI te gebruiken: het lijkt namelijk niet per se de meest welkome gast op Pinterest, en zeker als je vrouwen van een bepaalde leeftijd wil aanspreken, dan is dat toch de place to be.