Is Pinterest nog wel leuk met al die AI?

Er is vooral op Pinterest veel weerstand tegen AI, omdat het zorgt dat veel creatieven minder worden ingehuurd. Bovendien zijn veel artiesten op zoek naar referenties uit de echte wereld en dan wil je niet dat die met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt: dat moet zo echt mogelijk zijn. Ook is het irritant dat wanneer een product heel erg leuk is, het helemaal niet kan worden gekocht omdat het helemaal niet bestaat. Er wordt hierdoor een hele wereld gecreerd waar je eigenlijk weinig mee kan. Heb je een leuke commode gezien voor de babykamer, is het een AI-afbeelding.

Er is dus zeker nog veel te halen als het gaat om het duidelijk maken dat iets AI is op Pinterest, maar of het er allemaal uitgefilterd kan worden: waarschijnlijk niet. Houd dus altijd een slag om de arm, en mocht iets wel te koop lijken, check dan goed of de winkel wel betrouwbaar is.