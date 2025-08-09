Vrijwilligers zijn het zat met de AI op Wikipedia

Wikipedia wordt overspoeld met slechte content en die wordt niet door mensen geschreven. Mensen zetten volop teksten geschreven door kunstmatige intelligentie op de online encyclopedie en de vrijwilligers hebben hun handen vol aan al die hallucinaties.

Wikipedia

De kwaliteit van Wikipedia gaat achteruit. De online encyclopedie is nog altijd afhankelijk van vrijwilligers die pagina’s onder hun hoede hebben en daar een soort eindredactie op doen. Normaal kan dat al veel werk zijn, maar AI maakt het helemaal een zware taak.

Een taak waar wel een aantal regels voor zijn opgesteld onder de vrijwilligers. Een van die regels is die van snel verwijderen: is een artikel overduidelijk door AI geschreven, dan wordt het in zijn geheel de prullenbak ingegooid. Dat scheelt al veel werk, want eindredactie op zo’n draak van een document doen is niet iets waar de vrijwilligers blij van worden: het kost enorm veel tijd.