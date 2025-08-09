09.08.2025
Vrijwilligers zijn het zat met de AI op Wikipedia

By: Laura Jenny

Wikipedia wordt overspoeld met slechte content en die wordt niet door mensen geschreven. Mensen zetten volop teksten geschreven door kunstmatige intelligentie op de online encyclopedie en de vrijwilligers hebben hun handen vol aan al die hallucinaties.

Wikipedia

De kwaliteit van Wikipedia gaat achteruit. De online encyclopedie is nog altijd afhankelijk van vrijwilligers die pagina’s onder hun hoede hebben en daar een soort eindredactie op doen. Normaal kan dat al veel werk zijn, maar AI maakt het helemaal een zware taak.

Een taak waar wel een aantal regels voor zijn opgesteld onder de vrijwilligers. Een van die regels is die van snel verwijderen: is een artikel overduidelijk door AI geschreven, dan wordt het in zijn geheel de prullenbak ingegooid. Dat scheelt al veel werk, want eindredactie op zo’n draak van een document doen is niet iets waar de vrijwilligers blij van worden: het kost enorm veel tijd.

AI herkennen

Daarnaast deelt dit leger van Wikipedia ook met elkaar allerlei tips hoe je AI herkent. Van die heel marketing-achtige teksten met ‘Ik hoop dat dit helpt’, dat zou een Wikipedia-pagina nooit tegen de lezer zeggen. Ook citaten die niet kloppen en bepaalde woorden die AI volop lijkt te gebruiken worden gedeeld om zo te zorgen dat AI-tekst er zo snel mogelijk uit wordt gepikt.

  • Tegelijkertijd ziet men ook hoe AI juist heel goed kan werken voor Wikipedia. Misschien niet zozeer om te helpen schrijven, maar wel om slechte teksten te ontdekken en bepaalde repetitieve taken over te nemen van de vrijwilligers. Het kan dus zelfs hen helpen. En, zoals je in de post hier tussen de tekst in hebt kunnen zien blijkt Wikipedia ook veel terug te geven aan AI.
Laura Jenny
Laura Jenny
Laura Jenny

