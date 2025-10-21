Samsung brengt Art Basel Paris 2025 naar je woonkamer met nieuwe Art Store collectie

Samsung maakt van je woonkamer een kunstgalerie. Het techbedrijf heeft een nieuwe collectie van 22 meesterwerken gelanceerd in samenwerking met Art Basel Paris 2025. De selectie, nu beschikbaar in 4K via de Samsung Art Store, brengt de creatieve energie van de Parijse kunstbeurs rechtstreeks naar huiskamers over de hele wereld.
De collectie bestaat uit werken van kunstenaars die de grenzen van hedendaagse kunst verleggen. Van baanbrekende pioniers tot nieuwe stemmen uit Afrika, Azië, Europa en Latijns-Amerika: samen geven ze een momentopname van wat kunst anno 2025 betekent.
Een van de blikvangers is Dreams in Giza van Pascale Marthine Tayou, waarin thema’s als migratie en culturele uitwisseling centraal staan. Ook Ludovic Nkoth is vertegenwoordigd met zijn expressieve doeken The Wait en A Day’s Weight, waarin hij identiteit, diaspora en emotie op indringende wijze verbeeldt.
“Deze collectie gaat over waar kunst zich op dit moment bevindt,” zegt Daria Greene, Head of Content and Curation van de Samsung Art Store. “Art Basel benadrukt de vitaliteit van hedendaagse kunstenaars en de urgentie van hun stemmen. Via onze samenwerking brengen we dat gevoel naar miljoenen mensen wereldwijd.”
Naast Tayou en Nkoth bevat de collectie ook werken van onder meer Tanja Nis-Hansen, Miao Ying, Robert Brambora en Jessy Razafimandimby – kunstenaars die ieder op hun eigen manier bijdragen aan de mondiale dialoog over cultuur en identiteit.
Tijdens Art Basel Paris 2025 worden de kunstwerken getoond op Samsung Art TV’s, waaronder The Frame en de gloednieuwe The Frame Pro. Bezoekers kunnen in de stand van Samsung zelf ervaren hoe technologie kunst toegankelijker maakt – zonder museummuren of entreeprijzen.
De nieuwe The Frame Pro beschikt over een Neo QLED-scherm dat kleuren en contrasten tot leven brengt, met een Matte Display dat reflecties voorkomt. Dankzij de Wireless One Connect Box kunnen gebruikers de TV volledig draadloos installeren, met slechts één kabel die tot negen meter uit het zicht kan worden weggewerkt.
Deze combinatie van design en technologie maakt van de televisie een natuurlijk verlengstuk van het interieur – en met de Samsung Art Store wordt het meteen ook een toegangspoort tot ’s werelds grootste digitale kunstcollectie.
De samenwerking tussen Samsung en Art Basel Paris is bedoeld om de tijdelijke ervaring van een kunstbeurs blijvend te maken. Waar de kunst in Parijs slechts drie dagen te zien is (van 24 t/m 26 oktober 2025), kunnen gebruikers de collectie thuis blijven bewonderen.
“De gesprekken en emoties die tijdens Art Basel ontstaan, verdienen een groter podium,” zegt Clément Delépine, directeur van Art Basel Paris. “Dankzij Samsung kunnen mensen wereldwijd deze kunst ervaren op een manier die zowel persoonlijk als betekenisvol is.”
Samsung zet daarnaast Seundja Rhee in de spotlight als uitgelichte artieste van deze editie. De Zuid-Koreaanse kunstenares, die in Parijs haar carrière vestigde, staat bekend om haar poëtische abstractie en verfijnde kleurgebruik.
De Samsung Art Store is beschikbaar op alle 2025-modellen van Samsung TV’s, waaronder The Frame, The Frame Pro, en de nieuwste Neo QLED- en QLED-series. Dankzij 4K-resolutie, AI-beeldoptimalisatie en een groeiende database van musea en galerieën, kunnen gebruikers hun favoriete werken met één klik in huis halen.
De Art Basel Paris 2025-collectie is wereldwijd beschikbaar in de Samsung Art Store en geeft kunstliefhebbers de kans om hedendaagse kunst op een geheel nieuwe manier te ervaren — zonder dat ze hun woonkamer hoeven te verlaten.