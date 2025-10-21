Samsung brengt Art Basel Paris 2025 naar je woonkamer met nieuwe Art Store collectie

Samsung maakt van je woonkamer een kunstgalerie. Het techbedrijf heeft een nieuwe collectie van 22 meesterwerken gelanceerd in samenwerking met Art Basel Paris 2025. De selectie, nu beschikbaar in 4K via de Samsung Art Store, brengt de creatieve energie van de Parijse kunstbeurs rechtstreeks naar huiskamers over de hele wereld.

Een digitale galerie vol hedendaagse kunst

De collectie bestaat uit werken van kunstenaars die de grenzen van hedendaagse kunst verleggen. Van baanbrekende pioniers tot nieuwe stemmen uit Afrika, Azië, Europa en Latijns-Amerika: samen geven ze een momentopname van wat kunst anno 2025 betekent.

Een van de blikvangers is Dreams in Giza van Pascale Marthine Tayou, waarin thema’s als migratie en culturele uitwisseling centraal staan. Ook Ludovic Nkoth is vertegenwoordigd met zijn expressieve doeken The Wait en A Day’s Weight, waarin hij identiteit, diaspora en emotie op indringende wijze verbeeldt.

“Deze collectie gaat over waar kunst zich op dit moment bevindt,” zegt Daria Greene, Head of Content and Curation van de Samsung Art Store. “Art Basel benadrukt de vitaliteit van hedendaagse kunstenaars en de urgentie van hun stemmen. Via onze samenwerking brengen we dat gevoel naar miljoenen mensen wereldwijd.”

Naast Tayou en Nkoth bevat de collectie ook werken van onder meer Tanja Nis-Hansen, Miao Ying, Robert Brambora en Jessy Razafimandimby – kunstenaars die ieder op hun eigen manier bijdragen aan de mondiale dialoog over cultuur en identiteit.