Airbnb wordt socialer: laat je contact leggen met andere gasten

Accommodatieplatform Airbnb heeft iets nieuws bedacht om je vakantie of weekend weg beter te maken. Als je wil kun je voor of na je verblijf contact leggen met andere gasten. Het idee is dat je andere mensen ontmoet en daarmee contact kunt hebben voor de reis, tijdens de reis of erna.
Airbnb start het initiatief omdat het merkt dat contacten na een reis vaak verwateren. Airbnb Experiences krijgt daarom contactfuncties. Experiences, dat in het Nederland bekend is als Ervaringen, is meer een soort GetYourGuide. Je kunt hier activiteiten vinden in plaats van verblijven, zoals wandeltochten of creatieve workshops. Nu is daar een contactfunctie, zodat je andere deelnemers van tevoren vast kunt leren kennen of juist na het event contact kunt houden.
Airbnb komt hiermee omdat het een enquête deed en ongeveer driekwart van de mensen aangaf dat ze graag meer over andere gasten willen weten voordat ze een activiteit boeken. Daarom kun je nu vooraf zien welke gasten er meedoen en waar ze vandaan komen. Heb je leuke foto’s gemaakt waar die mensen ook op staan, dan kun je mensen een privébericht sturen om contact te houden of de foto’s uit te wisselen. Je kiest zelf wat je met andere mensen deelt: wil je helemaal niet dat bij de activiteit wordt weergegeven dat jij eraan meedoet, dan hoef je daar niet voor te kiezen. Zo kun je ook controle houden over wie jou een bericht mag sturen.
Daarnaast introduceert Airbnb een handigere zoekfunctie waarbij je ook opties ziet voor woningen net buiten je zoekcriteria. En er zijn betere kaarten om leuke plekken te ontdekken op je vakantiebestemming via nieuwe filters op bezienswaardigheden. Later wordt het ook mogelijk om satelliet- of straatweergave te kiezen, maar nu blijft het even hierbij om je te inspireren leuke dngen te doen in de omgeving van de Airbnb die je hebt geboekt.
Ook kun je gebruikmaken van een manier om je verblijf pas later te betalen met ‘nu boeken, later betalen’. Zo kun je een vakantie met vrienden bijvoorbeeld wel alvast vastleggen, maar hoef je het niet meteen te betalen. Kun je mooi via een Tikkie even wat fondsen bij elkaar scharrelen om de accommodatie te kunnen betalen.
Heb je vragen of loop je tegen problemen aan, dan is de AI-assistent nu in meer talen en landen beschikbaar voor ondersteuning. Ook zijn er voor hosts nieuwe tools om hun kalender beter te beheren, net als hun tarieven. Let wel, dat betekent dat Airbnb’s waarschijnlijk ingewikkelder worden tijdens feestdagen en evenementen. Er zijn namelijk dynamische annuleringsvoorwaarden bijgekomen, waardoor je specifieke data andere annuleringsvoorwaarden kunt hanteren.