Airbnb wordt socialer: laat je contact leggen met andere gasten

Accommodatieplatform Airbnb heeft iets nieuws bedacht om je vakantie of weekend weg beter te maken. Als je wil kun je voor of na je verblijf contact leggen met andere gasten. Het idee is dat je andere mensen ontmoet en daarmee contact kunt hebben voor de reis, tijdens de reis of erna.

Activiteiten op Airbnb

Airbnb start het initiatief omdat het merkt dat contacten na een reis vaak verwateren. Airbnb Experiences krijgt daarom contactfuncties. Experiences, dat in het Nederland bekend is als Ervaringen, is meer een soort GetYourGuide. Je kunt hier activiteiten vinden in plaats van verblijven, zoals wandeltochten of creatieve workshops. Nu is daar een contactfunctie, zodat je andere deelnemers van tevoren vast kunt leren kennen of juist na het event contact kunt houden.

Airbnb komt hiermee omdat het een enquête deed en ongeveer driekwart van de mensen aangaf dat ze graag meer over andere gasten willen weten voordat ze een activiteit boeken. Daarom kun je nu vooraf zien welke gasten er meedoen en waar ze vandaan komen. Heb je leuke foto’s gemaakt waar die mensen ook op staan, dan kun je mensen een privébericht sturen om contact te houden of de foto’s uit te wisselen. Je kiest zelf wat je met andere mensen deelt: wil je helemaal niet dat bij de activiteit wordt weergegeven dat jij eraan meedoet, dan hoef je daar niet voor te kiezen. Zo kun je ook controle houden over wie jou een bericht mag sturen.