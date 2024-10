Airbnb-verhuurders krijgen adempauze dankzij co-host-netwerk

Nog niet in Nederland

Het is momenteel nog niet in Nederland beschikbaar, maar Airbnb test het al jaren en rolt het nu uit in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk en meer landen. Airbnb zegt meer dan 10.000 co-hosts te hebben in 10 landen. Co-hosts worden ook van een beoordeling voorzien, zoals in Uber, en dat geldt voor meer dan 80 factoren, zoals je locatie, type huis en hosting-ervaring. In de app kun je direct contact opnemen met die hosts.

Airbnb schrijft: “Als je een advertentie maakt, kun je andere mensen uitnodigen om je te helpen. Een co-host kan bijvoorbeeld je accommodatie beheren, reageren op informatieverzoeken of berichten sturen naar gasten, zodat jij tijd overhoudt voor andere dingen. Co-hosts kunnen hosts op verschillende manieren helpen. Je kunt daarom elke co-host afzonderlijk rechten geven voor wat die mag bekijken of beheren op je advertentie.”

Online en offline

Het lijkt er dus wel op dat co-hosts niet per se zoveel doen dat ook fysiek is: de sleutel aan gasten geven lijkt niet echt tot de opties te behoren, maar vergis je niet: dat is wel een optie. Zo kan de co-host bijvoorbeeld zorgen voor het leveren van nieuw toiletpapier en andere benodigdheden. Het kan ook meer een online functie zijn, zo lijkt Airbnb het in te kleden. Wil je zelf een co-host worden, dan moet je wel voldoen aan de kwaliteitsnormen van Airbnb en een identiteitsbewijs indienen om te bevestigen dat jij echt bent wie je bent.

Ook verwacht Airbnb dat je na elk verblijf even de koppen bij elkaar steekt om te bespreken wat werkt en wat niet. Goed om te weten is dat de beoordeling van de gast op het account van de verhuurder komt te staan, en niet de co-host. Je wil als Airbnb-eigenaar dus wel zorgen dat je het juiste vlees in de kuip hebt als het om een co-host gaat. Maar dat is sowieso verstandig als je iemand je huissleutel toevertrouwt.

Er komen trouwens wel andere verbeteringen naar Airbnb in Nederland:

Het zoekwerk wordt intuïtiever gemaakt, bijvoorbeeld met een leuke gids om nieuwe gebruikers snel wegwijs te maken, voorgestelde bestemmingen en aanbevolen filters. De meestgebruikte filters zijn trouwens: wifi, een zwembad, een bubbelbad, airconditioning en een keuken.

Bij vier van de vijf zoekopdrachten passen gasten ten minste één filter toe. 80 filters is dan een beetje veel, vandaar dat er aanbevelingen komen op basis van eerdere boekingen en waar je op dat moment op zoekt.

Maar liefst 85% van de gasten laat de locatie zwaar meetellen bij hun afweging om een accommodatie te boeken.

Kaarten worden vernieuwd, zodat je makkelijker ziet welke bezienswaardigheden, parken en wijken er in de buurt zijn.

Airbnb probeert dus wat meer informatie te geven dan alleen wat de overnachting kost. Er komen dus aanpassingen voor zowel gebruikers van de gastenkant als gebruikers van de verhuurderskant.