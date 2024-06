Zo voorkom je dat je te maken krijgt met vakantiefraude

Het vakantiegeld is weer gestort en dat is positief, maar wat ga je ermee doen? De kans is groot dat je er een reis van gaat boeken, of misschien een lekker weekendje weg in eigen land. Een goed idee, maar pas wel op voor vakantiefraude. Dit is wat dat inhoudt en hoe je je ertegen wapent.

Vakantiefraude

Airbnb ziet op 6 juni altijd een flinke piek in het aantal boekingen. Morgen dus. De kans dat jij ook morgen boekt is dus aanwezig. Airbnb heeft samen met Fraudehelpdesk onderzoek gedaan naar problemen die kunnen ontstaan bij het boeken van een vakantie: vakantiefraude. Hierbij denk je dat je je een vakantie boekt bij een legitiem bedrijf, maar uiteindelijk blijk je je geld over te maken naar iemand die je geen vakantie zal bieden, maar helemaal niets. En dat is zeker niet iets dat alleen een oudere leeftijdsgroep overkomt: millennials denken allemaal wel dat het de boomers zijn die ‘hierin trappen’, terwijl ze zelf het vaakst worden opgelicht.