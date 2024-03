​Een binnencamera in je Airbnb mag niet meer

Het is met de komst van allerlei smarthomecamera’s van Ring, Eufy, Arlo, enzovoort, soms de vraag in hoeverre de verhuurder van je Airbnb je in de gaten houdt. Geen prettig idee. Airbnb heeft dan ook besloten om regels op te stellen met betrekking tot binnenshuiscamera’s. En die regels zijn simpel: het mag niet.





AroundAsia: Korean couple discover a hidden camera inside Airbnb guesthouse in Japan pic.twitter.com/1Fe8wGPjey — ᒍᑌᔕT ᗰIKE (@_MikeMcKay) July 21, 2017

Camerabeleid Airbnb Dat is wel een ommezwaai voor Airbnb, dat eerder nog toestond dat mensen camera’s in hun huis hadden, al werd hosts wel verplicht om aan te geven dat ze die camera’s hadden. Ook moesten de camera’s duidelijk zichtbaar zijn, dus geen knuffelbeercampraktijken. Ook mochten er geen camera’s worden geplaatst in slaapkamers en badkamers, omdat mensen zich daar omkleden en uit de kleren gaan, wat uiteraard extra gevoelig ligt. Nu besluit het toch om de binnencamera’s helemaal te verbieden, omdat het de privacy prioriteit wil geven. Hosts moeten hieraan voldoen per 30 april, dus ze hebben nog even de tijd om hun camera’s te verwijderen. Het is vervelend voor mensen die bijvoorbeeld hun woonhuis soms als Airbnb verhuren, omdat zij die camera’s wellicht gebruiken om hun katten in de gaten te houden of simpelweg op de hoogte te zijn als er een inbreker binnen is. Aan de andere kant kunnen zij er ook voor kiezen om een camera neer te zetten op zijn voetje en weg te halen wanneer het huis verhuurd is. Als de mensen die huren er maar geen last van hebben, want Airbnb kiest er bij dezen duidelijk voor om de privacy van de gasten prioriteit te geven.



Couple finds camera hidden in their Airbnb—and police say the owner was at it for years! pic.twitter.com/fdvVzdw5LT — FOX & friends (@foxandfriends) October 11, 2017

'Klein deel heeft maar camera's' In de uitleg van Airbnb valt iets op. Het schrijft: “Aangezien het leeuwendeel van het aanbod op Airbnb niet aangeeft een beveiligingscamera te hebben, verwachten we dat deze update slechts een klein aantal verhuurders zal raken.” Zou het daarmee impliceren dat het denkt dat er genoeg verhuurders zijn die wel camera’s hebben, maar deze simpelweg niet opgeven? Die kans zit er dik in. Alleen is het uiteraard funest voor de privacy als jouw romantische getaway wordt gefilmd en misschien wel door iemand wordt bekeken. Er schijnen ook veel klachten te zijn geweest van gasten die dan verscholen camera’s vonden die gewoon filmden. Bovendien is het zelfs als het er niet is, toch geen prettig idee. En het is ook niet bepaald leuk om ergens binnen te komen en dan eerst de hele kamer te moeten controleren op camera’s. Niet bepaald een warm welkom. Hoewel mensen die achterdochtig zijn dit waarschijnlijk wel blijven doen, kun je er als gast nu in ieder geval vanuit gaan dat je privacy gewaarborgd is en je niet wordt gefilmd wanneer je een Airbnb hebt gehuurd. Althans, vanaf 30 april, dus tot die tijd kun je wel degelijk op de gevoelige plaat worden gelegd terwijl je lekker een weekendje weg bent.

Me checking for cameras in the AirBnb pic.twitter.com/Adooo9YkNw — Gore Vidal Sassoon (@JimmyJazz1968) November 29, 2017

Airbnb-account gesloten Hebben verhuurders camera’s aan de buitenkant van hun huis, dan moeten ze hun gasten daarvan op de hoogte stellen op hun pagina op Airbnb. Specifiek de locatie moet worden aangegeven, zoals ‘op de schuur’ of ‘deurbel’. Uiteraard is het niet de bedoeling dat je op de buitengevel een camera plaatst die dan alsnog naar binnen filmt. Ook mag je geen camera’s plaatsen bij bijvoorbeeld een buitendouche of een sauna. De vraag is natuurlijk: wat als een gast toch wel een binnencamera vindt die aanstaat? Wanneer dit na 30 april wordt gemeld bij Airbnb, dan start het platform een onderzoek en loopt de host kans dat zijn aanbod van de website af wordt gehaald. Het hele account kan in gevallen zelfs worden opgedoekt. Zoek je zelf nog ene leuke Airbnb die betaalbaar is? Lees dan 5 tips om een betaalbare of bijzondere Airbnb te vinden.