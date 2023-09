​5 tips om een betaalbare of bijzondere Airbnb te vinden

Heb je recent nog gekeken hoeveel een gemiddeld hotel kost? Het maakt niet eens meer uit of je nou middenin een grote stad zit of erbuiten: hotelkamers vinden voor 50-60 euro is er zelden nog bij. Meestal kijk je al gauw naar 100 euro of meer. Airbnb dan maar? Ook dat is vrij prijzig, maar heeft wel wat meer charme: bovendien staan er veel bijzondere accommodaties op Airbnb. Met deze 5 tips haal je nog meer uit je boeking.





1. Stuur sowieso een berichtje naar de host Als je gaat boeken, stuur dan altijd even een berichtje naar de host. Het is onder andere handig om vast te vragen of er misschien werkzaamheden met het openbaar vervoer wanneer je komt, of je kunt bijvoorbeeld vragen of er leuke evenementen zijn op dat moment. Denk bijvoorbeeld aan Holi in India: het is natuurlijk nog toffer om dat met een local te vieren en misschien dat je host wel iemand weet die je zal verwelkomen (en ja, misschien ga je dan wel gezellig met de host op stap). Een berichtje sturen naar de host is altijd een goed idee: zo vorm je een beetje een band. Dat is niet alleen handig als je ook daadwerkelijk je host wil leren kennen -mocht hij/zij daarvoor openstaan-, het is ook handig als je verder gewoon alleen wil verblijven. Op die manier heb kortere lijntjes als er iets is. En, er zijn ook mensen die de host van tevoren vragen om een korting en onderhandelen over de prijs, en dat schijnt best vaak te werken.

2. Boek een week Wil je maar één nachtje weg, dan heeft het niet zoveel zin om een week te gaan boeken, maar zit je net tegen de zes dagen aan, dan kan het voordeliger zijn om voor een week te boeken. Je krijgt namelijk in veel gevallen korting als je voor een week boekt. Je ziet die korting ook terug als je wil boeken, tussen de nachtprijs en de schoonmaak- en servicekosten. Wil je het helemaal bont maken, dan kun je ook eens kijken of je ergens een maand kunt boeken: dan krijg je nog veel meer korting.

3. Check de categorieën Je bent op Airbnb misschien geneigd om meteen naar Overal/Elke Week/Gasten toevoegen te gaan omdat je nu eenmaal een bepaalde plek en een bepaalde datum in gedachten hebt. Vergeet echter ook de categorieën niet: die bieden veel inspiratie en weten je misschien zelfs te overtuigen om heel ergens anders naartoe te gaan tijdens je vakantie. Vooral de categorie WOW is er eentje waar wij regelmatig kijken: van de ufo in Redberth tot de hijskraan in Amsterdam: het is genieten van de creatieve uitspattingen die je echt niet zomaar op Booking zal vinden.



4. Wees flexibel qua data Is een week boeken echt te veel, kijk dan even of je flexibel bent qua data. Op zondagavond op maandagavond is een Airbnb vaak goedkoper dan als je vrijdag- of zaterdagavond wil boeken. En soms slibben hotels en Airbnb’s in een bepaalde stad helemaal dicht omdat er een congres of festival is. Zonde om daarheen te gaan en de hoofdprijs te betalen, als je helemaal niet naar het evenement gaat. Hoe flexibeler je bent qua data, hoe beter, want dan kun je een kleiner prijsje betalen voor precies dezelfde kamer. En misschien ga je dan zelfs wel een dagje langer op reis, puur omdat je bijna de helft betaalt dan de datum die je eigenlijk in gedachte had.

5. Check de schoonmaakprijs Sommige hosts vragen exorbitant hoge bedragen voor de schoonmaak van een bepaalde locatie. Let daar goed op: je wil immers niet 80 euro kwijt zijn aan schoonmaakkosten, voor een hotel waar je twee nachtjes slaapt voor in totaal 80 euro. Natuurlijk is schoonmaken wel veel werk en kost dat ook wat, maar waar de ene host er 20 euro voor vraagt, kan de ander er zomaar het driedubbele voor vragen. Houd er wel rekening mee dat de ene accommodatie ook de ander niet is: een groot huis voor 6 personen is uiteraard ook daadwerkelijk wel wat meer werk dan een kamertje in iemands huis. Succes met boeken!

