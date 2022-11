Airbnb is eindelijk duidelijk: de échte prijs toont nu meteen

Het is menig vakantieliefhebber een doorn in het oog: de schoonmaakkosten van Airbnb. Vooral omdat ze vaak buitensporig hoog zijn, maar ook omdat ze niet bij de prijs inbegrepen zitten die je in de zoekfunctie van het platform naar voren ziet komen. Dat laatste gaat veranderen: Airbnb laat vanaf nu eindelijk zien wat je verblijf nou écht kost.

Erg fijn, want hierdoor kun je gerichter zoeken. Immers zoeken veel mensen toch vaak op basis van wat een verblijf kost en is dat dus een heel belangrijke factor. Hartstikke leuk dat je een appartementje in Amsterdam kunt boeken voor 100 euro per nacht, maar met 50 euro schoonmaakkosten en nog eens 20 euro aan administratiekosten zet je dat wel uit je hoofd.

Geen onaangename verrassingen

Gelukkig kom je niet meer voor dat soort onaangename verrassingen te staan als je in een ander land Airbnbt, want je ziet nu meteen wat iets kost. Dat betekent wel dat een verblijf dat je op het oog had ineens duurder lijkt, maar dat is dus alleen omdat je nu vooraf meer informatie hebt dan pas wanneer je doorklikt. Het veranderen van die zoekresultaten is echt een zaak van: veel klachten, dus heeft Airbnb er iets aan gedaan en dat is positief.

Er waren namelijk heel veel klachten: niet alleen over de zichtbaarheid van die kosten, maar uiteraard ook over de kosten zelf (schoonmaakkosten worden overigens niet bepaald door Airbnb, maar door de host). Wel heeft Airbnb een schoonmaakprotocol waar je je als host aan dient te houden, maar hiervoor geeft Airbnb ook al aan: heb je hier meer geld voor nodig, bereken dit dan door in je schoonmaakkosten.