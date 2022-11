Airbnb’s moeten straks verhuurdata delen met autoriteiten

Als het aan de EU ligt moeten platforms zoals Airbnb en andere korte-termijn verhuurbedrijven straks data van hun klanten delen met autoriteiten. De Europese Commissie werkt aan een regelgeving hiervoor. Het betreft gegevens over de accommodaties, zoals het aantal nachten dat een bepaalde klant bij een Airbnb overnacht. Dat meldt Reuters op basis van bronnen die bekend zouden zijn met de situatie.

Doorn in het oog van steden en concurrenten

De verhuurplatforms zoals Airbnb zijn name grote steden en concurrerende hotels en andere vakantieverblijven al geruime tijd een doorn in het oog. Een van de redenen hiervoor is dat de accommodaties die aangeboden worden via de betreffende deel-platforms vaak niet voldoen aan de vele veiligheidseisen en andere regels waar officiële hotels en vakantie accommodaties wel aan moeten voldoen.

Wat ooit begon als een sharing service om je huis, appartement of kamer te verhuren als je zelf weg bent, is inmiddels uitgegroeid tot een heus, vaak voordeliger, alternatief voor (dure) hotels en appartementen. Veel steden hebben inmiddels al lokale regelgevingen die bepalen dat de betreffende platforms nog maar een beperkte hoeveelheid overnachtingen mogen aanbieden.