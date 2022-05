​Airbnb gooit zijn app volledig op de schop

Een feeststemming bij Airbnb, waar het ondanks allerlei corona-angst eigenlijk heel lekker gaat. Het introduceert deze zomer zelfs de grootste aanpassing in zijn app in tien jaar. Dit is wat er allemaal gaat veranderen binnen Airbnb .

Eindelijk categorieën binnen Airbnb

CEO Brian Chesky is in zijn nopjes, want hij kijkt uit naar de grote veranderingen in ‘zijn’ app. De grootste aanpassing is dat je er nu trips mee kunt plannen die uit meer dan één locatie bestaan. Ook zijn er categorieën toegevoegd. Denk bij categorieën aan bijvoorbeeld ‘geweldig uitzicht’, ‘bed and breakfast’, ‘Platteland’, ‘Kamperen’ en ‘Surfen’.

Er is ook een categorie die ‘Design’ heet, waarvoor Airbnb 20.000 slaapplekken heeft geselecteerd op bassi van hun iconische interieur of architectuur. Echt iconisch, want er zitten huizen tussen waar Lloyd Wright en Le Corbusier hun hand aan hebben gelegd.