​Airbnb introduceert ultieme accommodaties: Guest Favorites

Unieke accommodaties op Airbnb

Er staan inmiddels 7 miljoen (!) accommodaties op Airbnb en dat is een drukke boel, waardoor het fijn is om iets meer sturing te hebben. Airbnb benadrukt dat dat juist belangrijk is bij een platform als dat. Elk verblijf is uniek en dat geldt niet voor bijvoorbeeld een hotel: als je in het Marriott in Amsterdam slaapt, dan heb je ongeveer dezelfde ervaring en kamer als bij die in Chicago. Je weet precies wat je krijgt en soms is dat fijn. Airbnb ziet dat 21 procent van de gasten die voor het eerst met Airbnb boekt vaak gaat voor een huis dat er minder goed vanaf komt en dat wil het voorkomen: zo heb je immers geen geweldige eerste ervaring met Airbnb.

Met zoveel unieke accommodaties is het voor gasten moeilijk in te schatten wat ze precies gaan krijgen. In de nieuwe winterrelease van het vakantieplatform zit als grootste nieuwe mogelijkheid daarom die Guest Favorite-optie. Een accommodatie wordt zo’n Guest Favorite aan de hand van zijn ratings: die moet tenminste 4,9 gemiddeld zijn. Daarnaast wordt er door kunstmatige intelligentie gekeken of het verblijf op alle punten positieve reviews heeft: hoe makkelijk is het om in te checken, hoe schoon is het en hoe communiceert de host? Ook moet er een incident-indicatie van minder dan één procent zijn en datzelfde geldt voor de annulerings-indicatie. Het kan natuurlijk voorkomen dat er een noodgeval is waardoor een verblijf niet mogelijk is en geannuleerd moet worden, maar dat mag zeker niet vaak voorkomen wil een accommodatie die status van Guest Favorite krijgen.