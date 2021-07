Airbnb maakt het gemakkelijker om unieke verblijven te vinden

Airbnb heeft nieuwe gegevens onthuld waaruit blijkt dat Hosts van unieke accommodaties gezamenlijk meer dan 250 miljoen euro hebben verdiend sinds het begin van de wereldwijde coronapandemie, waarvan de hosts van unieke accommodaties in Nederland goed waren voor meer dan 8,5 miljoen euro.

Van hutten en boerderijen tot schuren, Airbnb gegevens tonen aan dat Nederlanders op zoek zijn naar eigenzinnige verblijfplaatsen in eigen land deze zomer. De meest gezochte unieke accommodaties via Airbnb in Nederland zijn dan ook:

Hut

Boot

Boerderij

Schuur

Boomhut

Flexibele bestemmingen functie



Airbnb lanceerde daarom een flexibele bestemmingen functie, ontworpen om het plannen van reizen rond unieke verblijfplaatsen zoals yurts of boomhutten een stuk gemakkelijker te maken. Door bij het zoeken te klikken op 'Ik ben flexibel', verschijnen categorieën met verschillende unieke verblijven – van boten en tiny houses tot koepels en A-frame accommodaties en zelfs privé-eilanden – met bovenaan de lijst de accommodaties die het dichtst bij de locatie van de gast staan. Gasten kunnen de zoekresultaten ook op een kaart zien en eenvoudig de data invoeren waarop ze willen reizen of zoeken met flexibele data (d.w.z. een weekend, week of maand) om eenvoudig een reis te boeken naar een unieke accommodatie.

Verspreiden van toerisme

De flexibele bestemmingen functie zal helpen om het reizen te spreiden dankzij de vele unieke accommodaties die zich buiten de populaire toeristische bestemmingen bevinden. Het zal ook helpen om de vraag naar Hosts van unieke accommodaties te stimuleren, die sinds het begin van de pandemie samen meer dan 250 miljoen euro wereldwijd hebben verdiend.

Bovendien kan de mogelijkheid voor gasten om flexibel te zoeken leiden tot meer boekingen voor verhuurders van unieke accommodaties. In de aankondiging van vorige maand deelde Airbnb al dat reizigers zich wenden tot unieke verblijfplaatsen zoals hutten, tiny houses en boomhutten om de eenzijdigheid van het afgelopen jaar te doorbreken. Hierdoor wordt het type verblijf niet de exacte locatie maar een bestemming an sich. Volgens het Airbnb rapport over Reizen & Wonen, wil bijna 70 procent van de respondenten in de recentelijk gedeelde enquête kunnen filteren op unieke verblijven tijdens hun zoektocht naar reisaccommodaties.

Zelf Airbnb Host worden?

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het hosten van hun unieke verblijf, verwacht Airbnb een reisopleving zoals nog nooit eerder gezien. Het platform heeft het gemakkelijk gemaakt voor iedereen die wil verhuren en wil profiteren van de komende reisgolf. De helft van de nieuwe accommodaties die begin 2021 zowel geactiveerd als geboekt werden, kregen binnen vier dagen een reserveringsaanvraag en de gemiddelde jaarlijkse verdiensten per host die ten minste één gast had verwelkomd, bedroeg 8.095 euro,