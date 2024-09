Airbnb biedt nu gratis outfits voor destination weddings

In Nederland schijnen we er iets minder fanatiek mee bezig te zijn, maar in de Verenigde Staten wordt er nog altijd volop getrouwd. Sommige mensen hebben per jaar wel 3 bruiloften om naartoe te gaan. Airbnb wil die mensen aan een outfit helpen: het biedt nu gratis outfits voor wie naar een destination wedding gaat.

Destination Wedding

De destination wedding: beter bekend als trouwen in het buitenland, betekent dat je als gast lekker op reis mag om de liefde bezegeld te zien worden. Maar, elke keer weer een nieuwe outfit kopen kan flink in de papieren lopen, en je wil niet twee keer in dezelfde outfit worden gefotografeerd. Om het wat betaalbaarder en duurzamer te maken, heeft Airbnb een samenwerking met By Rotation, waarbij je gratis kleding krijgt voor een bruiloft als je een Airbnb boekt.

Chatting with another stylish festival goer. Gemma has rented her outfit from By Rotation to be more sustainable. pic.twitter.com/A84qPYddtt — Jess Flaherty (@jessflaherty_) April 8, 2022

By Rotation is een platform waar je kleding met anderen kunt delen. Het is een manier om een mooie jurk uit te lenen aan anderen. 500.000 mensen schijnen het te gebruiken, waaronder Ellie Goulding en Dame Helen Mirren. De samenwerking met Airbnb is een heel slimme manier om mensen kennis te laten maken met By Rotation. Tijdelijk en alleen bij bepaalde bestemmingen krijgt je nu een huur-outfit gratis om in het ‘nieuw’ op de bruiloft te verschijnen.

By Rotation en Airbnb

Het is al zo duur om naar zo’n bestemmingsbruiloft te gaan, dat stress over een outfit -en vooral de kosten ervan- wel het laatste is wat je wil. Met dat idee is het platform de samenwerking begonnen: zorgen dat niemand dat gesprek moet hebben over het niet kunnen betalen van een bezoek aan de bruiloft. Nu zal een outfit niet al het verschil maken, maar het neemt in ieder geval een zorg weg. Het is op dit moment tot december nog een soort test die alleen beschikbaar is voor mensen uit het Verenigd Koninkrijk, en alleen op bepaalde Airbnb’s in bijvoorbeeld Griekenland, Italië en Noord-Amerika.

Our Founder & CEO Eshita Kabra on the streets of SoHo, New York to find her style match. 🎤 We loved spreading the word of sustainable fashion for NYFW 2024. Download the app now: https://t.co/3TOAvkWr0Q#NewYorkCity #NYCStreetStyle #NewYorkFashionWeek #NYCInterview pic.twitter.com/XvcSo1jsh1 — By Rotation, the social fashion rental app 💚♻️ (@BYROTATION) February 29, 2024

Een leuke extra dus, al is het vooral interessant om te zien wat By Rotation is. Het lijkt in eerste instantie een beetje op Tinder: je ziet de jurk op een foto bij iemand aan en je kunt die dan een hartje geven of opslaan, of een bericht sturen naar de eigenaar. De eigenaar geeft in de advertentie aan welke jurk het is, welke maat en hoeveel deze kost in huur. Bijvoorbeeld 20 euro per dag, waarbij je het item tenminste drie dagen moet huren. Er zijn ook andere kleren: het zijn niet alleen jurken.

Duurzaam?

Dan kun je verder nog schoonmaakkosten en verzendingskosten moeten betalen, naast servicekosten. Dat is een beetje zoals bij Airbnb zelf, waarbij je in een handig lijstje uiteen ziet worden gezet wat je nu precies waarvoor betaalt (en waarbij je soms schrikt van de schoonmaakkosten). Maar het helpt je wel om een goede keuze te maken. De jurk wordt vervolgens opgestuurd en als je klaar benet stuur je het terug. Het is een soort Marktplaats, waarbij je iets daarna weer terugstuurt. Heel eenvoudig. En als het klaarligt in je Airbnb, dan is het natuurlijk helemaal handig. Een leuk idee, al vragen we wel af of het uiteindelijk wel duurzaam is om die items over en weer te blijven sturen. Misschien zou het beter zijn als het juist lokaler wordt gemaakt.