Hoe Copilot gaat werken op Xbox en waarom dat handig is

AI-hulp bij het gamen

Hij kan dus wel handige dingen, maar het komt uiteraard wel neer op wat we gewend zijn van AI: het is een tekstvak waarin je schrijft wat je vraag is, en dan krijg je vervolgens antwoord. Je kunt het ook met spraak doen, zodat je hardop een vraag kunt stellen en ook hardop antwoord krijgt. Je kiest daarbij zelf hoe Copilot moet klinken: wijs, relaxed, heldhaftig of energiek.

Wij vragen ons af of het zo slim is om het Copilot te blijven noemen. Enerzijds past het wel bij games, een soort copiloot, maar anderzijds is het wel een naam die we toch vooral associëren met het zakelijke. Copilot past zo goed binnen Windows, dat het de vraag is of het dan ook zo’n goede vertaling maakt naar de gamewereld. Aan de andere kant gebruikt Google de naam Gemini ook voor een heel arsenaal aan toepassingen. Plus, Microsoft zou wel werken aan Copilot-personages die een soort geanimeerde avatars worden voor de AI-assistent.

We vinden vooral de optie dat de AI-assistent je kan helpen bij games heel fijn. Zeker als je bijvoorbeeld met een kind speelt en zelf misschien niet helemaal het geduld hebt om alles steeds uit te leggen, dan kun je Copilot om hulp vragen. Ook kan het handig zijn voor iemand met een lichamelijke uitdaging om toch meer informatie te krijgen over wat er op het scherm te zien is en vooral: wat er moet gebeuren. Of het is perfect voor als je in je eentje speelt en net zo’n Dory-achtig geheugen hebt als de schrijver van dit stuk: kun je mooi Copilot vragen wat ook weer je objective was. Een welkome toevoeging dus, zeker als Copilot zich een beetje gedeisd houdt en niet ongevraagd advies geeft. Afwachten dus, maar we verwachten er dit jaar nog meer van te zien.